El capitán Santiago Echeverría habló sobre la situación que atraviesa el fútbol, cómo está el club, Agremiados, y la posibilidad latente de que se terminen por jugar los campeonatos.

Todos quieren tener noticias sobre la vuelta del fútbol. Se escuchan voces de todos lados, hay quiénes ya saben cuando se reanudan los torneos, cómo se jugará. En fin, palabras que van y vienen. Sin embargo, Santiago Echeverría, capitán de Brown de Adrogué, le explicó a La Unión que desde hace un tiempo no surgen demasiadas novedades desde Agremiados, a la vez que narró cómo está la situación en el club Tricolor.

"Mucho para contar no hay. Con el club venimos igual que cuando arrancó la pandemia, cobrando un piso de dinero. Los que están abajo de esa suma cobran el total y los que cobran por encima de eso están quedando con plata a cuenta cada mes. Y con Agremiados nada, no tuvimos charlas, nada. Hace dos semanas que estamos sin noticias, lo único que sabemos es lo que escuchamos y lo último que supimos de ellos es que el mercado de junio van a tratar de que sea lo más normal posible, que se van a poder hacer vinculaciones con otros clubes también, que se pueden hacer contratos por seis meses y que se va a jugar en las vacaciones. Es lo único que sabemos hasta ahora. Ojalá podría decir más cosas, pero no se ha hablado nada. Se escucha que el fútbol vuelve en octubre y que están preparando todo", abrió fuego el marcador central del equipo de Adrogué.

Al no haber demasiado ruido, las charlas con los dirigentes no son frecuentes, por lo que con un contacto por mes están comunicados. Al respecto, el ex Talleres de Escalada comentó: "La realidad es que no tenemos un diálogo continuo. Ellos (los directivos) están preocupados porque el ingreso de dinero al club no es el normal. Saben que nos están adeudando, también nosotros somos conscientes de eso y no los presionamos para nada por ese tema. Hablaremos una vez por mes para ver como viene el tema del pago, pero nada más. No tenemos un diálogo malo, ni tampoco uno fluido. Es hablar cada tanto y no tener que renegociar nada". Y sobre la posibilidad de extensión de contratos dijo: "No hablamos nada. El club hasta ahora se mantuvo normal, sin decirle a nadie de ese tema, así que seguimos igual, tranquilos, todavía hay tiempo de ver que va a pasar".

Gobernadores de otras provincias se pusieron a disposición del gobierno para trasladar al fútbol de Buenos Aires al interior del país. Echeverría se mostró en disconformidad con este tema y expuso su postura: "La verdad no me puse a pensar en eso, no creo que sea real tampoco. No pienso que sea viable trasladar el fútbol a otras provincias, que vayamos a entrenar a otros lados. No lo veo. Lo que sí que cuando pase este mes que viene ya preparar el protocolo de entrenamiento y en septiembre u octubre jugar lo que queda del torneo. Eso si lo veo viable, ahora jugar en otras provincias no, porque es un costo que el país no está preparado para hacer". Y reafirmó lo dicho sobre la continuidad de los torneos de ascenso: "Creo que es el camino más simple y mejor para todos. Otro camino es ventajoso para algunos y acá hay que buscar el buen común".