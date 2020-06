A raíz del caso positivo de Martín Insaurralde, quien hace ocho años se curó de esta enfermedad, especialistas hablaron sobre el sistema inmunológico y la importancia de las defensas para no contagiarse o que el cuadro no se agrave.

Médicos especialistas, como infectólogos e inmunólogos, consultados por La Unión, coincidieron en indicar que los pacientes que hayan superado el cáncer no tienen un mayor riesgo frente al Coronovirus, siempre y cuando estén sólo en etapa de control. La preocupación surgió luego de que el Intendente de Lomas, Martín Insaurralde, quien superó esta enfermedad en 2012, anunciara que está infectado. Pero sí destacaron la importancia de que el cuerpo humano cuente con las defensas necesarias para que la enfermedad sea leve e incluso que no produzca síntomas.

Alejandro Lepetic, integrante de la Sociedad Argentina De Infectología (SADI), remarcó: “Quien ha tenido cáncer y se ha curado hace mucho no tiene, en este momento, un inmunocompromiso”, mientras que Martín Ruiz, neumonólogo e inmunólogo del Hospital Gandulfo, amplió: “Los pacientes que han sido oncológicos no son más propensos al Coronavirus, sí tienen un riesgo habitual. Igualmente todo depende del tiempo que haya transcurrido y si solamente están en la etapa de control”.

"La gravedad de la enfermedad va a depender de tu capacidad de respuesta, la cual también está definida genéticamente.”

Diferente es el caso de quien esté transitando esta enfermedad, ya que la quimioterapia baja las defensas, que resultan claves para que el cuadro de Covid-19 sea leve. Así lo explicó Lepetic: “En una misma enfermedad, las respuestas inmunes son totalmente diferentes y hacen que se genere una mayor o menor severidad de la misma. La gravedad de la enfermedad va a depender de tu capacidad de respuesta, la cual también está definida genéticamente”.

Quien es integrante del SADI hace 24 años aclaró que, para la vida cotidiana, los guantes no son útiles, pero es fundamental el uso del barbijo y que se ajuste de manera correcta, cubriendo la boca y la nariz, como también la higiene de manos.

Y Ruiz agregó: “En menos de 15 minutos ya te podés contagiar, todo depende de la carga viral. El barbijo y el lavado son fundamentales, más en los funcionarios que tienen contacto permanente con mucha gente”.

EL CONTACTO ESTRECHO. En aquellos casos que una persona no tenga síntomas, pero haya tenido contacto estrecho con un positivo, los especialistas destacan que es fundamental hacer dos hisopados y que si el primero da negativo, hay que continuar igual con el aislamiento.

"Un hisopado no es suficiente, porque existen los falsos positivos y los falsos negativos, dependiendo de la calidad de la prueba”,

“La posibilidad de que un patógeno se trasmita de una persona a otra depende de la cantidad de virus que el infectado puede eliminar, potenciado si tiene una infección respiratoria que le produce tos, lo que favorece la propagación”, acotó Lepetic, quien indicó que el aislamiento de una persona de contacto estrecho debe ser hasta el máximo período de incubación, es decir, 14 días, y que los cuidados deben ser extremos para quienes convivan con el infectado, al no saber en qué día se pudo haber dado el posible contagio.

Y agregó: “Dos test PCR que den negativos, en general, demuestran que un paciente sintomático ya no elimina virus, pero para el asintomático no se realiza este tipo de test ya que sería un costo enorme. Un hisopado no es suficiente, porque existen los falsos positivos y los falsos negativos, dependiendo de la calidad de la prueba”, detalló.

En el caso del ministro de Desarrollo Social de la Nación, dio negativo el primer hisopado, pero ese resultado puede no ser el definitivo. "Existe un período de ventana y por eso debe hacerse un segundo test. Tiene que seguir aislado, porque quizás es asintomático”, destacó el especialista lomense José Fornaro, quien fue médico del Hospital General de Agudos Lucio Meléndez de Adrogué durante 44 años.

Ruiz también se refirió al hisopado negativo del ministro: “Es un virus de incubación corta y muy contagioso, donde los síntomas aparecen entre los 5 y 7 días. Las personas infectadas y que son asintomáticas pueden propagar la enfermedad y, por este motivo, el contacto estrecho es difícil de detectar, por lo que debemos pensar que todos tenemos el virus para cuidarnos siempre”.