Tras quedar libre de Ferro en Quinta División, el defensor llegó a Banfield hace dos años y cambió su vida. Hoy integra el plantel profesional y ya firmó su primer contrato. "Lo primero es ganarme un lugar en el equipo", remarcó.

Después de años de esfuerzos y sin haber bajado los brazos en el momento más duro, el defensor Gregorio Tanco cumplió su primer sueño luego de que el entrenador de Banfield, Javier Sanguinetti, le comunicara que iba a formar parte del plantel y con “mucha emocional” vive este momento que le toca afrontar en el Taladro.

Este marcador central, de 20 años y que en las últimas horas firmó su primer contrato, no tuvo un recorrido tranquilo hasta llegar a primera. Sus primeros pasos los dio en Ferro, pero con edad de quinta división lo dejaron libre y eso lo puso en una situación en la que “no sabía qué hacer”, bastante “desamparado” por su futuro, porque quedarse sin club a esa edad es “muy difícil”, comentó. El destino, sin embargo, lo puso a Banfield en su camino y todo cambió.

“En ese momento estaba medio golpeado, pero un conocido me consiguió una prueba en Banfield y por suerte pude quedar. Me probó Marcelo Bustamante y a los tres días me dijeron que fichaba. Y la verdad que fue una emoción terrible”, recordó el marcador central, uno de los elegidos por Sanguinetti para esta nueva etapa, en charla con Diario La Unión.

Y sobre ese momento trascendental, continuó: “Viéndolo a la distancia, Ferro me hizo un favor porque, por suerte, tuve la posibilidad de entrar a un club como Banfield, que es de primera división y que mira con mucha más atención a los juveniles del club. Creo que tuve suerte, Dios me dio una mano y caí a un club en el que me sentí cómodo desde el primer día. Conmigo, Banfield hizo todo lo que un club puede brindarle a un chico”.

Ese duro golpe le cambió la vida. Y hoy, después de alternar en Cuarta División y Reserva durante dos años, le llegó la gran oportunidad y empieza a ver el fruto de su esfuerzo, con una firma de contrato que lo une al club hasta diciembre de 2022 (junto con él, también firmó su primer contrato Sebastián Gallardo) y ya integrado al plantel profesional. Y nada más ni nada que con Sanguinetti, que se destacó como marcador central y además es ídolo del club.

Tanco es el primero en valorar el hecho de que “Archu” sea su técnico y por eso, claro y contundente, sabe que es “una oportunidad enorme” para crecer como futbolista. “Esto me da la posibilidad de aprender todos los días y poder absorber sus conocimiento en el puesto. Por eso trataré de exprimir al máximo en cada práctica”, remarcó.

A lo largo de la charla con este medio, también dio detalles de la charla que tuvo con el técnico del Taladro cuando le comunicó que iba a formar parte del plantel, en un momento que define como “único e inolvidable” porque lo recibió junto a su madre.

“Me dijo que el hecho de ganarme el puesto dependía de mí y eso me dio un lugar que yo previamente no creía que iba a tener. Eso me marcó porque pensaba que iba arrancar de abajo y que me diga eso me llenó de confianza”, remarcó. Y fue más allá. “Me recalcó que no se casaba con nadie, que me daba la oportunidad de ser tenido en cuenta y que estaba en mí ganarme un puesto. Eso es lo que más recalco y me quedó muy marcado”, recalcó.

Por último, sobre sus objetivos inmediatos, Tanco fue muy claro y concluyó: “Lo que busco es intentar ser la mejor versión futbolística mía, ser un jugador cada día más profesional y que mis características y condiciones me lleven a lo más alto en el fútbol. Lo primero es ganarme un lugar en el club y lograr cosas importantes para devolverle a Banfield todo lo que me dio”.