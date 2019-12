View this post on Instagram

Un semestre muy positivo en lo personal, hoy me encuentro trabajando en @diagnostic_ar Un lugar donde me abrieron las puertas y me puse la camiseta desde el primer día. Hoy puedo decir que soy el coordinador de Brown de Adrogue!! Una alegría inmensa poder seguir ligado a mi club en mi casa. Un desafío muy lindo. Gracias a @adrianvairo @monicavairo @camareromartin por esta oportunidad se seguir siendo parte de esta familia. Que sea un 2020 lleno de éxitos!! Salud.