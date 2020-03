El Municipio articula el trabajo de los hospitales Gandulfo, Piacentini y Alende junto a las unidades sanitarias barriales y la Dirección de Emergencias. También implementaron medidas en escuelas y suspendieron propuestas culturales y deportivas.

Ante los casos de Coronavirus registrados en el país, el Municipio de Lomas está llevando a cabo distintas medidas con el objetivo de fortalecer la prevención, evitar los contagios y garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

“Reforzamos el trabajo en toda el área de Salud local con el propósito de brindar asistencia a todos los vecinos que lo necesiten y conformamos una mesa para desplegar acciones en conjunto con los hospitales públicos y privados. Es muy importante cumplir con los métodos de prevención para minimizar los riesgos de contagio y transmisión”, señaló el intendente, Martín Insaurralde.

ante síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dificultades respitorias, hay que comunicarse con el número 148.

A través de la Secretaría de Salud, se puso en marcha una red que articula el trabajo de los hospitales Gandulfo, Piacentini de Llavallol y Alende de Budge junto a los 43 Centros de Atención Primaria situados en los distintos barrios, y la Dirección de Emergencias Lomas. Para facilitar el traslado de posibles infectados sin que tengan contacto con el ambiente, se incorporó una camilla burbuja. También compraron equipamiento especial para el personal como trajes y barbijos.

Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta y dificultades para respirar, hay que evitar el contacto con otras personas y comunicarse telefónicamente al 148, un número que tiene información y capacitación sobre el protocolo que se está manejando en Provincia y Nación. Los operadores piden los datos personales y preguntan a la persona si tuvo antecedentes de viaje o contacto con personas que viajaron a los países de riesgo como China, Corea del Sur, Japón, Irán, Estados Unidos y toda Europa.

“Si tienen esos síntomas, es un sospechoso de Coronavirus así que se los deriva a un centro de internación. Y si no, la persona debe aislarse por 14 días en su domicilio con seguimiento telefónico del sistema de emergencia. La cuarentena es parte del tratamiento y no quiere decir que no estemos haciendo nada, por eso es importante tomar conciencia sobre esto”, expresó el secretario de Salud, Dr. Mariano Ortega Soler, quien agregó que “en este caso de enfermedades sólo está indicado el Ibuprofreno o Paracetamol”.

En el Salón Eva Perón hubo una reunión con los jefes médicos de las Unidades Sanitarias. “Hablamos sobre la importancia de ajustarse a los protocolos y los parámetros a tener en cuenta para la internación. Para no complicar a los vecinos ni al personal, vamos a hacer turnos programados para que no se junte gente en la sala de espera”, contó Carlos Malchiodi, director de la Unidad Sanitaria Oliveras de San José, y agregó: “Un equipo especial se encarga de buscar a los pacientes en ambulancia para la internación y luego hacen un hisopado para determinar si tienen el virus. Ante los síntomas es clave el aislamiento, no automedicarse y comunicarse con los números difundidos”.

Además de los flyers con indicaciones sobre prevención y procedimientos anteriores los síntomas publicados en las redes sociales del Municipio, se realizarán conferencias virtuales para avanzar en el acceso a la información segura mediante el programa Vivo Salud.

¿CÓMO PREVENIRLO? Para prevenir el Coronavirus es fundamental lavarse las manos con jabón regularmente (especialmente antes de comer y regresar a casa); estornudar o toser con el pliegue del codo o usar un pañuelo; no llevarse las manos a los ojos, la boca y la nariz; ventilar los ambientes y desinfectar los objetos que se usan con frecuencia; no compartir vasos, botellas ni elementos de uso personal; y evitar el contacto con personas que tienen síntomas respiratorios.

ESCUELAS. En la Primaria Nº13, se dictó una charla de prevención coordinada entre las áreas de Salud y Educación. “El lunes habrá una reunión de un comité de prevención en la Jefatura Distrital para trabajar en nuevas acciones de prevención y organización de la comunidad educativa. Vamos a armar una red de docentes que serán agentes multiplicadores y colaborarán en la difusión de la información de forma certera y ordenada con el propósito de llevar tranquilidad”, detalló el subsecretario de Educación, Emanuel Pi Dote.

Estudiantes, docentes y personal de los establecimientos que estuvieron de viaje en las áreas de circulación y transmisión deben quedarse en sus casas por 14 días aunque no presenten síntomas. “Tenemos varios casos de estudiantes y docentes de escuelas privadas que han viajado y están respetando las medidas de aislamiento como corresponde”, destacó Pi Dote e informó que “junto al área de Educación de la Provincia estamos trabajando en conjunto y elaborando mapas de riesgo”.

La Matinée Inclusiva -una propuesta impulsada por el Municipio para que los estudiantes de escuelas especiales, centros de día y hogares puedan divertirse y bailar- iba a tener una nueva edición mañana en el Auditorio Sur que fue suspendida a modo preventivo y por la inquietud de las madres y padres que plantearon su preocupación a las autoridades. La reprogramación será informada próximamente.

EVENTOS CULTURALES. Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que, para favorecer la prevención del Coronavirus, se suspendió la feria artesanal, la Expo Colectividades y el Festival de música por el Mes de las Mujeres que iban a desarrollarse en la Plaza Grigera. La presentación del libro “Tú y vos, vínculos” en la biblioteca del Teatro del Municipio y el ensayo del Ensamble Percusión dentro de la sala de Manuel Castro 262 tampoco van a realizarse.