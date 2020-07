Carolina Ardohain y Mariana Brey se tiraron con munición gruesa frente a cámara y en las redes sociales durante varios días.

Cuando parecía que las aguas se calmaban, Floppy Tesouro, del “Team Pampita”, se metió en la contienda.

“Tuve algún encontronazo con Mariana, donde había inventado alguna cosa que no era cierta y a mí me dolió mucho. Y ahí sí reaccioné. No está bueno que se digan cosas que no son", le dijo a Radio Mitre.

Ahora resta saber si Mariana dirá algo para seguir atizando el fuego.