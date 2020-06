“Acá vivía el Flaco Spinetta con su familia. Tiene mucha magia este lugar. Siempre nos gustó esta zona. Mamá la renovó y quedó divina”, le contó Fede Bal a Paparazzi.

El actor está pasando la cuarentena, mientras cumple su tratamiento por el cáncer que le fuera diagnosticado, en una morada de Ingeniero Maschwitz, que el músico compró en su momento para estar cerca de su hija Catarina, cuando la joven fue madre.

“Estoy con fuerza, no me siento mal. Más adelante me tengo que hacer todos los estudios de nuevo para ver si el tratamiento funcionó o si me tengo que operar”, dijo sobre cómo sigue su tratamiento.