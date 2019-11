El Emperador se refirió así al momento del 1-3 y con media hora por delante. Además, afirmó que el trámite fue “difícil de explicar” y se refirió al clásico, el cual deberán “jugar a muerte”.

Del 1-0 al 1-3 en un abrir y cerrar de ojos. De no creer. Con lo que le cuesta a Banfield hacer goles y ganar partidos la mano venía realmente mal. Pero hubo rebeldía y el 3-3 final, si bien no cortó con la racha de poder sumar de a tres, sirvió de acuerdo a los resultados de los equipos que también pelean en la tabla de los promedios del descenso.

Julio César Falcioni tildó de “raro” el empate frente a Unión de Santa Fe en el Lencho Sola. “El partido estaba tranquilo, por terminar el primer tiempo con una victoria 1-0. En la última jugada nos empatan y después a los 10 minutos del segundo estábamos perdiendo 3-1", explicó el técnico en conferencia de prensa.

Y agregó: “Empujamos mucho, a veces desordenadamente pero empujamos mucho. Rescato mucho las ganas porque a los 15 minutos del segundo tiempo parecía un partido perdido".

"Los clásicos se juegan a muerte, esperemos jugarlo de esa manera y darle una alegría a la gente”.

Con la vuelta de Jesús Dátolo al primer equipo y la inclusión de Jonás Gutiérrez como titular, planteó un esquema diferente al que venía mostrando en anteriores partidos. “Buscamos que los centrales de Unión no tuvieran referencia y creo que en ese sentido logramos manejar la pelota. En la parte final pusimos más delanteros y cambiamos un poco, pero fue un partido difícil de explicar", confesó.

También se refirió a la jugada del penal, que puso al Tatengue arriba por dos goles de diferencia: “El árbitro (Darío Herrera) quedó muy atrás y quizás de su posición se vio algún contacto entre el delantero y el arquero. Es más interpretación del árbitro y la estaba viendo de atrás, nosotros de costado".

La semana que comenzó tiene un plus. El sábado desde las 15.30 se viene el clásico con Lanús en Cabrero y Guidi, el duelo barrial, el que nadie quiere perder para no soportar las cargadas los días posteriores. Dijo Falcioni: “Recuperamos a (Sergio) Vittor y los que estaban al borde no fueron amonestados. Los clásicos se juegan a muerte, esperemos jugarlo de esa manera y darle una alegría a la gente”.