Este encuadernador posee libros, revistas y documentos de gran valor, sobre los inicios de Lomas o ediciones memorables de “El Gráfico”. Algunas series están a la venta y otras las tiene para satisfacción personal. Además, se dedica a la restauración de escritos.

Mucha historia guardada y archivada entre cuatro paredes. Hechos que quedaron plasmados en libros, revistas y documentos para la eternidad y que el lomense Vicente Fiumara posee como colección. “Enzo”, como es conocido popularmente, se dedica a la encuadernación y a la restauración de libros hace más de 50 años, pero se autodefine como un “buscador de novedades antiguas”: algunas las comercializa y otras, simplemente, las atesora y las guarda para él.

Vicente se dedica a encuadernar hace más de 50 años. Restaurar libros es una de sus habilidades y en su local ofrece una amplia variedad de materiales, que se encuentran disponibles y a la venta para aquellos fanáticos que se dedican a coleccionar algún rubro en particular.

Dentro de su amplio repertorio, su colección favorita es todo lo referido al deporte, ya que Vicente fue dirigente de Los Andes: “Siempre me interesó el fútbol y su costado institucional. Mucha gente ha venido a consultar revistas viejas y muchos escritores de libros sobre diferentes equipos se nutrieron de las publicaciones que yo tengo en mi taller”.

“Tengo cerca de 1.800 revistas diferentes de ‘El Gráfico’, que abarcan desde 1950 al 2000”, contó quien es el encargado de encuadernar el Diario La Unión, para preservar cada una de las ediciones impresas.

En lo estrictamente futbolístico, bibliografías de Banfield, Temperley y Los Andes es de lo que más posee en su local. “De Banfield tengo casi toda la campaña inolvidable de 1951, que fue considerado ‘campeón moral’”, contó.

“Hay publicaciones que no vendo y me las quedo para mí, porque me gusta tener la figurita difícil”, dijo Fiumara, como es el caso del histórico libro “Mil historias, mil rayitas”. Es que se considera un “buscador de novedades antiguas”, con el objetivo de que no se pierdan en el tiempo, aunque aclaró que cada vez es más difícil conseguir una colección añeja.

Pero no solo se dedica al género deportivo, sino que también es un aficionado de la historia local: tiene en su poder uno de los únicos libros de la historia de Villa Galicia, escrito por Roberto Vicchio. “Hay ciertas edades en donde a las personas les agarra intriga de saber acerca de la historia del lugar donde vive. También hay quienes se sienten atraídos por sus orígenes y buscan a sus ancestros, que nacieron en España o en Italia”, comentó quien nació en Italia y que vive en Lomas hace 69 años.

Vicente tarda aproximadamente una semana en restaurar un libro, salvo casos excepcionales en donde se necesita con urgencia de su trabajo para enviar dicho material al interior del país o al exterior. Y contó una anécdota: “Una vez se acercó un chico para encuadernar un libro de la cocinera Petrona Carrizo de Gandulfo y me pidió que lo haga bien porque era de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo”.

Otro recuerdo que lo conmovió fue recibir a una persona que le pedía restaurar el libro con el que aprendió a leer gracias a su padre y que quería continuar con la tradición para enseñarle a su hijo. “Esas situaciones me llenan de emoción”, admitió “Enzo”.

Sobre su profesión, el lomense dijo: “Me da mucho orgullo poder satisfacer la demanda y encontrar lo que buscan los clientes”

Vicente tiene su taller en la calle Cerrito 1067 (Temperley). Actualmente atiende con horarios flexibles y con previo acuerdo con el interesado. Para quienes busquen algún libro, una revista o una publicación con un suceso histórico, pueden comunicarse por teléfono al 42443268 o al 1149730918 (después de las 10 de la mañana).