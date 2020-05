La nena de apenas 15 días fue recuperada de una vivienda de la localidad de Villa Giardino a partir de una causa que se instruye en la Justicia por supuesto "secuestro o robo" de la pequeña.

Una beba de unos 15 días fue recuperada tras un allanamiento que la Policía realizó en una vivienda de la localidad cordobesa de Villa Giardino, en el Valle de Punilla, a raíz de una denuncia que se instruye en la Justicia del Partido de Cañuelas por supuesto "secuestro o robo" de la pequeña.

El procedimiento se realizó con personal policial de la Departamental Punilla, bajo las ordenes de la Justicia bonarense, luego de que en Buenos Aires fueran detenidos sus padres por una falsa denuncia del robo de la beba.

Por el hecho, también fue detenida una mujer de 46 años cuyo padre aseguró que habían "comprado" a la recién nacida por intermedio de "un aviso" publicado en la red social Facebook por $500 mil.

El papá de la mujer detenida afirmó que su hija “se metió en Facebook y contó que una chica (embarazada) daba la hija en adopción, porque no la podía mantener más".

"Nos pidió cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar”, aseguró el hombre, quien dijo que, ante la imposibilidad de un marco legal para registrar a la beba, “al final nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada”.

"Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos y siete meses de alquiler. No lo cumplió. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena”, relató el hombre.

Finalmente, detalló que su hija le dio el dinero que pedía a esa mujer, quien -de acuerdo con su relato- le entregó luego a la beba con los respectivos documentos y la trasladó hasta Villa Giardino.

Según la instrucción sumarial de la causa, los progenitores de la beba, Daiana Fazio de 26 años y Gustavo Ugarte de 46 compartían domicilio en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza y luego de la presunta operación económica, denunciaron el robo de la pequeña en una comisaría de dicha localidad.

Entre otros cargos, enfrentan ahora una causa judicial por los presuntos delitos de “promoción para la supresión de identidad de menor de edad, falso testimonio y falsa denuncia”.

La madre de la beba dijo que durante el embarazo había conocido a una mujer oriunda de Córdoba y que le ofreció ser la madrina de la beba nacida en los últimos días de abril en el Hospital de Ezeiza.

Además declaró que había invitado a esta mujer a conocer a la beba cerca de la estación de Cañuelas, donde la oriunda de Córdoba arribó en una camioneta blanca y que en un determinado momento, dejo a su hija al cuidado de esta mujer y que, al regresar, la camioneta y su hija habían desaparecido.

Ante las sospechas que genero el relato, la pareja fue entrevistada por separado. Fue así como aparecieron contradicciones hasta que la mujer quebró y manifestó que en realidad había querido vender a la bebé, que a último momento se arrepintió y que la mujer oriunda de Córdoba se la arrebato.

Sin embargo, el relato se desmoronó cuando la Policía halló en el pantalón del hombre un fajo de dinero, aproximadamente 70 billetes de U$S100 y algunos pesos.

El operativo policial se desarrolló en una vivienda sobre la calle Los Alamos al 900 donde se pudo identificar a la beba gracias al Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, mediante exhorto a la Justicia de Córdoba, que ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio La Higuerita de Villa Giardino, que se concretó en las última horas de la tarde de ayer.

Durante el procedimiento, fue recuperada la recién nacida, que este jueves permanecía en guarda de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (SENAF).