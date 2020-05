En siete días se confirmaron 23 nuevos casos y la cifra total de infectados ascendió a 44. Los vecinos aseguran que "se relajaron" los controles en los barrios.

Parecía que Ezeiza era uno de los Municipios de la zona Sur del Conurbano que tenía la bajo control la pandemia, pero en la última semana la situación se desmadró: en solo siete días se confirmaron 23 nuevos casos de Coronavirus, más de la mitad de los 21 que se habían registrado hasta el momento, por lo que ya la cantidad de infectados ascendió a 44.

Las cifras oficiales brindadas por el Ministerio de Salud encendieron la alarma entre las autoridades locales, que hasta el momento no se pronunciaron al respecto. Los vecinos aseguran que en algunos barrios los controles "se relajaron", que los patrulleros "no circulan como antes" y que la gente "no se cuida" o "hace lo que quiere".

Valeria Peralta, vecina del Distrito, aseguró: "La gente se relajó. Acá en mi barrio veo gente que entra sin barbijo en los comercios, comerciantes que te atienden con el barbijo en el cuello. Está todo muy relajado. El sábado por la Municipalidad estaba lleno de gente".

Pablo Moreno, que atiende una ferretería, comentó: "¿Sabés la cantidad de personas que veo día a día sin tapabocas? ¿La cantidad de personas que no atiendo porque no tienen un trapo para taparse? Ni un oficial hay en la calle, los negocios estamos a la buena voluntad de la gente. Es agotador tener que decirle que sin protección no pueden entrar".

A pesar del estricto cronograma de salidas que impuso el Municipio (el cual autorizaba a circular en la calle un día hábil y uno del fin de semana, de acuerdo al número final del DNI), algunos ciudadanos sostienen que el esquema "no se cumple" estrictamente.