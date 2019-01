El técnico Cristian Aldirico decidió una formación juvenil para enfrentar al local Sportivo, al que venció por 3-2 con goles de Agustín Sosa, Franco Capalbo y Franco Díaz. Este viernes emprenden el regreso y el sábado tendrán acción frente a Independiente.

En su segundo amistoso de pretemporada, Temperley venció por 3-2 Sportivo Baradero, equipo del Regional Federal Amateur, en un partido disputado en el Polideportivo de la Ruta 41. Los goles del Gasolero fueron convertidos, todos en el segundo tiempo, por Agustín Sosa, Franco Capalbo y Franco Díaz.

De esta manera, y luego del empate sin goles del miércoles frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, el plantel conducido por Cristian Aldirico concluyó con los ensayos en el lugar elegido para realizar la pretemporada.

Los 11 elegidos por el Polaco para esta oportunidad fueron elementos juveniles, para que sumen minutos y rodaje. El equipo que arrancó contra el Lobo fue: Javier Lucero; Agustín Sosa, Lucas Mulazzi, Pablo Zalazar y Pedro Souto; Franco Capalbo, Darío Salina, Ezequiel Spinella; Franco Díaz, Enzo Salas y Gastón Paredes. Luego ingresaron Tomás Quilici, Brian Puntano, Sebastián López y Tobías Reinhart por Lucero, Souto, Zalazar y Díaz.

Este viernes, el plantel le pondrá fin a su estadía en Baradero, regresará a nuestro medio y el sábado vistará a Independiente, en el Libertadores de América. La agenda del Gasolero continúa con Defensa y Justicia, Talleres de Escalada, Guayaquil City, Banfield y un rival a confirmar para el 26 de enero.

Un tema que no es menor es la salida de Ramiro Costa. El delantero y goleador decidió no continuar en el club y dejó un vacío enorme en la ofensiva, donde Aldirico no tiene un abanico de recambios. Por eso, el entrenador ya les hizo saber a los dirigentes que necesita un nueve de área, pero por el momento no hay nombres oficiales, aunque desde adentro están trabajando para satisfacer el pedido del DT.

Por su parte, la continuidad del arquero Matías Castro está casi asegurada, pese al interés de Defensor Sporting de Uruguay y de esta manera cumpliría con los seis meses que tiene vigente de su contrato.