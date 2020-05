Miguel González, representante del arquero, adelantó que el jugador desea tener continuidad y que en Boca es difícil. Apunta a colocarlo en el exterior, por lo que el sueño del Granate de intentar otro préstamo no sería posible.

En Lanús saben que la posibilidad de que Agustín Rossi continúe en el club es casi imposible. El 1° de julio debe reincorporarse a Boca, que ya decidió la no continuidad de Marcos Díaz. Pero ante la negativa del hoy arquero Granate de no ser suplente, el club que preside Jorge Ameal tendría pensado venderlo al exterior. Que siga en el fútbol argentino, ante la eventualidad de rebajar o pesificar contratos, también es un factor preponderante.

Además, las buenas actuaciones del futbolista iniciado en Chacarita, potenciaron su buen rendimiento, por lo que su representante Miguel González considera que está en una edad (en agosto cumplirá 25 años) justa para pegar el salto al fútbol de exterior

"El préstamo de Agustín se vence el 30 de junio y regresa a Boca, uno de los clubes más grandes del mundo. Él es hincha y por supuesto que quiere tener la oportunidad de regresar al club, tiene contrato hasta 2023", mencionó su representante.

Sin embargo, el arquero bicampeón con el Xeneize desea ser titular y no regresar al banco. Y mientras permanezca en el arco Esteban Andrada, su estadía no es segura. "Sabemos que va a ser difícil, Andrada está con un nivel muy alto y Agustín prefiere tener continuidad y seguir atajando. Tenemos que pensar a futuro porque también hay ofertas del exterior", aportó González sobre la postura de su representado de tener más minutos de juego

El principal interesado era Udinese, de Italia, que incluso se había contactado de manera oficial. "Hay chances concretas de una transferencia a Italia, pero las consultas vinieron de varios lugares. De todos modos, lo que hablamos hace un mes atrás, está estancado por lo que estamos viviendo, no se puede hablar con nadie", explicó.

"Que vengan de Europa marca el crecimiento de Agustín. No sé cuándo se abrirá el mercado, pero si esto continúa así, se pensaría en una transferencia en diciembre. Los clubes no anuncian nada porque no saben cuando van a poder contar con el jugador", completó González. Mientras tanto, en el Granate acelerarán por Lucas Acosta.