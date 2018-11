En una jornada de muchas especulaciones, la Superliga confirmó cómo quedó reprogramada la fecha 12 del torneo de Primera y el derby entre Banfield y Lanús quedó pactado para este domingo, a las 17.45.

La suspensión del encuentro entre Boca y River por la primera final de la Copa Libertadores llenó de incertidumbre lo que sucederá este domingo con la Superliga, que tiene pactado dos partidos en Capital Federal y tres en Buenos Aires, entre ellos el Banfield y Lanús. Sin embargo, la Superliga hizo oficial hace instante cómo quedó programada la fecha 12 y el Clásico del Sur no sufrirá modificaciones: se jugará este domingo a las 17.45.

Más allá de lo que suceda con la Superfinal entre xeneizes y millonarios, quedó confirmado que los partidos que se jugará este domingo en Buenos Aires no sufrirán modificaciones. Y por eso, Independiente vs Belgrano se jugará a las 13.15, Gimnasia vs Racing lo hará a las 15.30 y Banfield vs Lanús se llevará a cabo a partir de las 17.45.

En medio de este panorama de incertidumbres y de muchas especulaciones, los únicos encuentros reprogramados para este lunes fueron los dos que tendrían que haberse jugado este domingo en Capital Federal. Ellos son: Huracán vs Godoy Cruz, que se jugará el lunes a las 19.15, y Vélez vs San Lorenzo, que finalmente se disputará a las 21.30.

¿Cómo se juega?

Sábado 10 de noviembre

20.30 Colón – Estudiantes (TNT Sports)

Domingo 11 de noviembre

13.15 Independiente – Belgrano (TNT Sports)

15.30 Gimnasia – Racing (TNT Sports)

17.45 Banfield – Lanús (TNT Sports)

Lunes 12 de noviembre

17.00 Tigre – Argentinos (TNT Sports)

19.15 Huracán – Godoy Cruz (TNT Sports)

19.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Fox Sports Premium)

21.30 Patronato – San Martín (Tucumán) (TNT Sports)

21.30 Vélez – San Lorenzo (Fox Sports Premium)