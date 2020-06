Cristian "Trapo" Gómez encontró en los vivos de Instagram un espacio para llevar alegría y divertir a la gente dentro del contexto del aislamiento social. "Me encanta hacer reír y siento que en estos días de encierro formé una gran familia con mi público", aseguró.

Cientos de personas se suman cada viernes a las 23.30 a los vivos en Instagram que realiza el artista de Temperley, Cristian "Trapo" Gómez (26) a través de su cuenta @trapook. Es animador de fiestas para grandes y chicos, pero con el comienzo del aislamiento social tuvo que reinventarse como tantos artistas que se quedaron sin ese contacto cotidiano con su público.

Hoy es uno de los artistas de la zona que más seguidores tiene por el contenido que sube a su cuenta y por los vivos de los viernes "A todo Trapo" que son muy interactivos. "Comencé sólo con mis conocidos y ahora en cada vivo hay más de 100 personas y lo interesante es que cada semana se van sumando muchos usuarios", contó el artista que en poco tiempo hasta logró tener auspiciantes.

Aunque algunos de los vivos son a la gorra, Trapo además realiza animaciones a través de la plataforma Zoom para poder generar una entrada de dinero en un momento donde los shows con público están totalmente prohibidos.

"Es un momento para reinvertarse y además de las contrataciones por Zoom comencé a hacer los festejos puerta a puerta donde me acerco a la casa de un cumpleañero para darle una sorpresa ventana de por medio", explicó Trapo que se considera un constante aprendiz del rubro ya que hace de todo desde que se decidió a transitar por el camino artístico.

"Antes de dedicarme a la animación trabajaba en el Municipio de Lomas, pero sentía que lo mío era presentarme delante del público y hacerlos reír", explicó respecto a sus comienzos.

Desde esa decisión el trabajo nunca le faltó porque fue creando diferentes alternativas para entretener a grandes y chicos. "Me gusta la música, toco varios instrumentos de oído porque tengo esa facilidad, amo el mundo del circo y me encantan los chicos, trabajar para ellos es sumamente gratificante", dijo, pero también añadió que durante la cuarentena descubrió un nuevo público que espera poder encontrarse en vivo cuando todo esto pase.

EL ÉXITO EN INSTAGRAM. Su cuenta de Instagram estalló de usuarios en muy poco tiempo -está cerca de los 4 mil seguidores- y gracias a ello también en cada vivo puede hacer sorteos y entrega premios de las más de 10 marcas que lo contrataron para publicitarse.

"Invité a los vivos a algunos personajes reconocidos y además llamo a los usuarios para que participen de juegos. Lo que más me gusta de los los viernes en vivo es que se ha creado una gran familia. Siento que somos amigos que todos los viernes nos juntamos a divertirnos", señaló el humorista de Temperley.

Música, baile, juegos y muchas risas es lo que no falta en ninguno de los vivos de "A todo Trapo". "La gente tiene de despejarse de todo lo que está pasando y a mi eso me motiva a no dejar los vivos porque es el reencuentro con ellos", apuntó.

DESPUÉS DE LA PANDEMIA. Cuando todo este contexto de aislamiento social concluya, Trapo espera poder estar cara a cara con su público.

"Sueño con llenar un teatro porque todo esto también me ayudó a pensar que además de las animaciones podría montar un espectáculo y mi próximo objetivo será ese. Espero que me acompañen mis seguidores porque quiero conocerlos personalmente", concluyó el artista local.

Para saber más de este artista de Temperley o para contrataciones entrar en Facebook/Cristian Trapo Fava o en Instagram: @trapook.