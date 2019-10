El lateral izquierdo del Taladro reapareció en el último partido con Atlético Tucumán. Tras una nueva derrota en el estadio Florencio Sola dijo que entiende los silbidos de la gente y se lamentó por goles tempraneros que reciben.

No es para nada bueno el momento de Banfield, que entre sábado y domingo entró y salió de la zona de descenso por los resultados de sus rivales directos. El Taladro no gana, pero lo ayuda el resto. Sin embargo, no siempre será así y deberá comenzar a sumar de a tres puntos para levantar cabeza.

“Creo que lo vamos a revertir. Tenemos un grupo muy bueno. Intentamos hacer lo que Julio (Falcioni, el DT) nos pide y creo que de a poco va a ir saliendo. El fútbol es esto. Nos pasan estas cosas en los últimos partidos y tenemos que sacarlo como sea”, explicó el lateral izquierdo Sebastián Dubarbier.

"Nos meten siempre goles al principio. Tenemos que mejorar eso. Tuvimos mano a mano para ganarlo y nos terminamos quedando con la manos vacías”.

Banfield sumó su cuarta derrota consecutiva como local. No es menos que sus adversarios, pero por un cosa u otra termina cediendo unidades. Perdió con Boca, Talleres de Córdoba, San Lorenzo (todos 1-0) y Atlético Tucumán (2-1). “Tenemos que ganar y sacar puntos, sobre todo acá en casa. Los silbidos de la gente son con razón. Vienen a la cancha a expresarse y nosotros tenemos que estar ahí para aguantar lo que sea y sacar adelante esta situación”, dijo quien reemplazó a Claudio Bravo con el Decano y jugó los 90 minutos.

Dubarbier, quien se sumó como refuerzo para esta temporada procedente de Deportivo La Coruña de España, también se refirió al partido del último sábado. “Fue peleado. Nos meten siempre goles al principio. Tenemos que mejorar eso. Tuvimos mano a mano para ganarlo y nos terminamos quedando con la manos vacías”, cerró el jugador platense.

AL TRABAJO. El plantel que conduce Julio Falcioni retomó las prácticas en el predio de Luis Guillón. Sin actividad este fin de semana por las elecciones presidenciales, la mira está puesta en el miércoles 30 de octubre a las 21.10, cuando por la undécima fecha de la Superliga Argentina de fútbol visite a Racing, uno de los escoltas de los líderes Boca y Argentinos.