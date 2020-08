Guillermo Cabrera y su hijo Gerónimo hablaron con este diario sobre cómo fue la experiencia y los síntomas que tuvieron en los días posteriores.

Luego de darse la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus en el Hospital Militar, Guillermo Cabrera y su hijo Gerónimo hablaron con este diario sobre cómo fue la experiencia y los síntomas que tuvieron en los días posteriores.

"La verdad que el servicio es impresionante. Primero te pasa a buscar un coche por tu domicilio para llevarte al hospital, donde al entrar cambiás el barbijo por un profesional, te dan alcohol en gel, una bolsa con una vianda y un termómetro para tomarte la temperatura que te queda para vos", contó Guillermo, que este martes formó parte del ensayo clínico tras anotarse y ser elegido como voluntario.

A través de una extensa charla, un médico corroboró que no tengan ni hayan tenido infecciones como hepatitis y HIV. Luego midieron el peso, altura, les extrajeron sangre y tuvieron que realizarse un hisopado.

"La parte de la vacuna está a cargo de una enfermera, que es la única que sabe si te aplican dicha vacuna o un placebo. Después estás media hora en observación y luego te acompañan hasta la puerta donde hay otro auto que te lleva a tu casa", detalló Guillermo y agregó: "Todo fue muy minucioso, cuidado y con distanciamiento social. El 14 de septiembre es la segunda dosis y, 30 días más tarde, la prueba de sangre para ver qué anticuerpos se formaron y si la vacuna sirvió".

La vacuna desarrollada por la farmacéutica BioNTech en colaboración con Pfizer está en la etapa 3 y ya demostró resultados positivos. Todo el servicio es gratuito para los voluntarios, que también reciben un celular para ir subiendo los datos desde sus hogares. Para postularse al ensayo clínico, hay que completar el formulario disponible en este link.

"Llegué a casa sin síntomas pero a las 4 de la mañana me desperté con un dolor muy fuerte en la zona del brazo y tuvo dos días de mucho cansancio. Recién hoy, el tercer día, estoy bien y contento de haber colaborado en este proceso que ojalá sirva para que se apruebe la vacuna y termine la pesadilla que generó la pandemia", remarcó Guillermo.

"Me levanté con dolor de cabeza, contracturado y sensaciones raras en el estómago. En la zona de la aplicación no tengo nada, como si no hubiese existido el pinchazo. Es intrigante saber si me dieron vacuna o placebo", dijo Gerónimo, que le aplicaron la primera dosis el miércoles y está relatando el día a día de su estado de salud a través de su Instagram.

Gerónimo y Guillermo llevan adelante la reconocida ONG "Te doy una mano" que se encarga de confeccionar manos ortopédicas en 3D que luego son entregadas a los niños que lo necesitan. Desde que arrancó pandemia, fabricaron y donaron más de 13 mil máscaras de protección a profesionales de centros de salud y trabajadores de todo el país.