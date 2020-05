Monotributistas y autónomos podrán solicitar el préstamo a través de la página de AFIP. El monto máximo es de $150.000 que se devolverán en 18 cuotas con seis meses de gracia.

Los monotributistas y autónomos interesados en obtener un crédito a tasa cero podrán gestionar ese préstamo desde el lunes y hasta el 29 de mayo a través de la página de la AFIP.

Desde el momento en que la solicitud sea presentada, los bancos contarán con hasta dos días hábiles para proceder a la acreditación de la financiación.

Esos préstamos fueron creados en el marco del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, implementado por el Decreto Nº 332 del 1 de abril de 2020, con el fin de mitigar el impacto de la crisis por el Coronavirus.

El monto, que será determinado por el sistema, tendrá un límite de 150.000 pesos que se devolverán en 18 cuotas con un período de seis meses de gracia.

Según la reglamentación, las financiaciones deberán ser acreditadas en la tarjeta de crédito -emitida por la entidad- del solicitante de la financiación.

Todas las entidades bancarias deberán permitir que esos clientes puedan solicitar los “Créditos a Tasa Cero” a través de la banca por Internet o Homebanking.

La reglamentación dada a conocer por el Banco Central aclaró que si el solicitante no contara con una tarjeta de crédito, la entidad financiera que figura en el listado de la AFIP deberá emitirla con un límite de compra al menos igual al monto del crédito.

En ese caso, los bancos no podrán fijar ningún costo por la emisión de esa tarjeta ni por su mantenimiento, excepto que el cliente realice consumos por montos superiores al importe acreditado o una vez cancelada la financiación desee conservar la tarjeta.

Las entidades financieras deberán proceder a la apertura de una “Cuenta a la vista para compras en comercios” y mantener activo el producto de la tarjeta de crédito o cuenta a la vista para compras en comercios hasta la total cancelación del crédito.

Cuando la entidad deba emitir la tarjeta al cliente, deberá arbitrar los medios para priorizar su entrega en el menor tiempo posible.

A partir del momento de la primera acreditación y hasta la total cancelación del crédito, estará vedada la posibilidad de obtener adelantos de efectivo con la tarjeta.

Matías Rapetti, contador y vecino de Lomas, valoró la alternativa.“Me parece que como opción es fantástica y está muy bien implementada. Está bueno que la persona recibe el dinero y recién empiece a devolverlo en diciembre, lo que puede ser un buen salvataje en un período difícil como éste”, indicó. Y agregó: “En mi caso no puedo obtenerlo por ser también empleado en relación de dependencia. Siendo así o siendo contratista del Estado, no podes acceder al crédito lo cual me parece bárbaro también porque está realmente pensado para el que no tiene ningún tipo de ingreso”.