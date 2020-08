El Municipio organizará encuentros vía Zoom, YouTube, Facebook y WhatsApp para que más de 7.200 alumnos puedan hacer actividad física a pesar del encierro. Fútbol, vóley, handball, rugby y patín serán algunas de las disciplinas que conocerán con propuestas lúdicas.

Sin poder salir a la plaza o a la calle, o sin poder ir a jugar al club o juntarse con amigos, la cuarentena puso en stand by muchas de las actividades que forman parte de la rutina de los más chicos. Algunos padres tuvieron que hacer malabares e ingeniárselas para que sus hijos pudieran pasar estos meses de la mejor manera, pero algunos padecieron el encierro.

Para proponerles una alternativa a las familias en este momento, el Municipio de Lomas lanza un ciclo de encuentros virtuales de "iniciación deportiva" para los 7.200 alumnos de los 57 jardines comunitarios del Distrito. Dos veces por semana, vía Zoom, YouTube, Facebook o WhatsApp, se ofrecerán actividades lúdicas para hacer en casa.

Todos los lunes y viernes, los más pequeños podrán participar de encuentros virtuales sobre hockey, fútbol, handball, vóley, deportes de contacto, patín y rugby. "La idea es que conozcan cada uno de estos deportes y al mismo tiempo puedan tener algo de actividad en este contexto de pandemia", explicó Rocío Caballero, subsecretaria de Inclusión Deportiva.

La intención es que se familiaricen con cada deporte y sepan que lo pueden practicar a futuro.

"El ciclo está abocado a todos los niños y niñas de los jardines comunitarios. Por los lugares en los que están ubicados estos jardines, que son barrios muy humildes, no todos tienen conectividad, entonces lo que hicimos fue construir distintas alternativas y proponer distintos soportes para que esta dinámica funcione y para que haya un ida y vuelta", aclaró.

La iniciativa funcionará de la siguiente manera. La semana previa a cada encuentro, los profesores de educación física de cada disciplina van a armar un video explicativo de un minuto para que los chicos y sus familias puedan preparar distintos materiales deportivos, con los elementos que tengan en casa, para que puedan participar de las actividades

"Por ejemplo van a preparar un palo de hóckey, un arco o conos para después participar de distintas situaciones de juego porque la iniciativa también va a tener una impronta relacionada el reciclaje y la reutilización, va se súper lúdico todo", comentó Caballero. La intención es que se familiaricen con cada deporte y sepan que lo pueden practicar a futuro.

"Muchos de los niños, en sus casas, no tienen el espacio adecuado ni necesario, para jugar. esta alternativa puede ser muy importante para ellos para que puedan descargar la energía que tienen y que tengan otra propuesta distinta en pandemia."

"Mayormente (los jardines comunitarios) no cuentan con un profe de educación física. La idea es que esto también sea una puerta de acceso, para que después, cuando se levante la cuarentena, por qué no, brindarles un apoyo en ese sentido, y que un grupo itinerante de profes cada tanto les proponga una actividad deportiva", aseguró Caballero.

Patricia Sosa, directora de Jardines Comunitarios, aseguró que en general "muchos de los niños, en sus casas, no tienen el espacio adecuado ni necesario, para jugar". Entonces consideró que "esta alternativa puede ser muy importante para ellos para que puedan descargar la energía que tienen y que tengan otra propuesta distinta en pandemia".

Desde que los jardines cerraron sus puertas por la cuarentena, las maestras continuaron con la propuesta pedagógica a distancia, pero según comentó Sosa, los alumnos solo venían viendo "contenidos de literatura, plástica, matemática". "Sobre deportes no tenían ninguna oferta, por eso este plan se torna súper interesante", resaltó.

Para que las conexiones no se saturen y todos los chicos puedan disfrutar de la actividad, cada encuentro se realizará "por jardín" y "por grupos". "Si hacemos un Zoom con 400 o 500 chicos todos juntos no lo van a poder disfrutar y no va a haber un ida y vuelta", acotó.

Además, en las zonas donde la conectividad no sea buena o las familias no tengan acceso a la tecnología necesaria para participar, se utilizarán distintas plataformas. "Se va a hacer un relevamiento del nivel de conectividad en cada jardín para que nadie quede afuera y al mismo tiempo se piensen en otras propuestas para que todos puedan participar", afirmó.

Este lunes se organizará una reunión con la coordinadoras y educadoras de cada jardín para presentar el plan y delinear los últimos detalles. "El segundo encuentro ya será con los chicos y a partir de la tercera clase ya vamos a empezar a ver cada deporte", dijo Caballero.

"Si bien en principio esto está pensado para agosto, en el marco del Mes del Niño la idea es que tenga una continuidad para que los chicos puedan tener acceso a espacios de recreación y propuestas alternativas de deportes que hoy no tienen", cerró Sosa.