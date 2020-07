Se trata del lateral Gonzalo Vivas, el zaguero Jonathan Fleita y el volante central Julián Marchioni. Así, Walter Perazzo va cubriendo los puestos en dónde sufrió bajas clave.

El plantel de Temperley sufrió varias bajas en los últimos días. Algunas sorpresivas, por cierto, y otras no tanto. Mientras esto ocurría, Walter Perazzo no perdió el tiempo, y le pasó una lista de jugadores que pretendía para reforzar los puestos que perdieron a jugadores que fueron pilares de la buena campaña que el Gasolero lleva en la Primera Nacional.

En las últimas horas, el club cerró tres refuerzos: Gonzalo Vivas, Jonathan Fleita y Julián Marchioni. Dos defensores y un volante. "Están cerrados de palabra", confió Marcelo Alcobre, integrante de la Subcomisión de Fútbol, en diálogo con La Unión.

A los dos primeros, el entrenador Walter Perazzo los conoce de su paso por Nueva Chicago. Gonzalo Vivas (27 años) hizo toda su carrera en el conjunto de Mataderos. El nacido en San Justo debutó como volante, pero desde hace cuatro años se desempeña como lateral derecho. En esa posición, el equipo perdió a Gonzalo Asis, que volvió a Independiente, al tiempo que Agustín Sosa regresa de su préstamo por Talleres de Remedios de Escalada.

Por su parte, Johathan Fleita (25 años) es marcador central. Debutó en 2015 de la mano de Leonardo Madelón en Unión de Santa Fe y desde 2018 forma parte del plantel de Nueva Chicago. Ante la salida de Fernando Alarcón, el técnico recurrió a un viejo conocido. El Ninja, en una práctica, se rompió los ligamentos cruzados en septiembre del año pasado.

En tanto, Julián Marchioni (27 años), oriundo de La Plata, inició su carrera en Estudiantes y luego pasó por Patronato de Paraná, Den Bosch, de los Países Bajos, y en septiembre último se unió a Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza. Se desempeña como volante central y es una alternativa ante la baja del uruguayo Roberto Brum.

¿Cómo sigue el mercado de pases de Temperley en relación a más llegadas? Así lo explica Alcobre: "Lanús nos pasó una lista de jugadores, pero la realidad es que vamos a tener este semestre un presupuesto chico porque no se sabe qué se va a jugar y no veo factible que traigamos ningún chico de otro club. Se va armar una base titular y los puestos en que no nos de el presupuesto usaremos a los chicos del club. Si bien nos queremos tirar al ascenso, desde lo económico hay que tener mucho cuidado porque no se sabe nada (en relación al campeonato) y no se puede andar arriesgando la economía del club de acá a fin de año".