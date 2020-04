Para Matías no hay límites a la hora de boxear y sin espacio en el club por la cuarentena, improvisó una bolsa con un árbol de su casa y colchones.

La cuarentena obligatoria y el aislamiento encontró a muchos en una situación inusual y los llevó a improvisar para poder seguir con sus vidas de la mejor manera posible. En el caso del “Peke” Medina, la inventiva se hizo presente con lo que tenía en su casa del Barrio Santa Isabel de Monte Grande.

El boxeador de 18 años, sin las habituales bolsas del club, inventó un simil con un árbol. “Lo envolví con un colchón y un acolchado que no se usaba y bueno le estoy pegando a eso como si fuera una bolsa”, contó. La humildad es, para un boxeador, casi tan importante como la fuerza de sus golpes.

En su casa mantiene el trabajo diario con entrenamientos y la alimentación adecuada, buscando no ceder ni medio paso ante las imposibilidades que genera la cuarentena. “Estoy metiendo un turno por día, porque no tengo tanto espacio y no es lo mismo que el gym. Salir a correr no se puede y además me olvidé la soga en el gimnasio, así que me inventé una con lo primero que encontré, trato de ir rotando. Un día hago 12 rounds de bolsa y zona media. Si no, hago físico para tener el cuerpo en movimiento”, detalló el Peke.

Por estas semanas se encontraba preparándose para representar a la Selección Argentina en los Preolímpicos. Ante la suspensión de todas las actividades (incluso de los Juegos que se realizarán recién el año que viene), la actividad bajó y sólo queda por delante mantenerse entrenado para seguir haciendo carrera y pasar al ámbito profesional. “Pienso que este tema va tardar, pero ojalá se pueda solucionar rápido y podamos volver a la normalidad. Ahí voy a prepararme con todo para meterme al profesionalismo, ya voy a cumplir 19 años y quiero tener una buena carrera. Sé que eso requiere de trabajo y tengo muchas expectativas”, indicó Matías.

Trabajando en la Escuela de Boxeo José Pinola, en el Club Temperley, Medina espera poder seguir el camino de otros pugilistas que también representaron a la Selección, como Brian y Alan Castaño, Yamil Peralta o Alberto Melián. “Sirve un montón integrarse al equipo porque no cualquiera tiene la oportunidad y también cuenta mucho la experiencia y tu carrera amateur. Te haces conocer más con la Selección”, señaló el joven que acumula 40 peleas ganadas en el ámbito amateur.

Los ratos libres que otorga esta cuarentena son una buena ocasión para rever en YouTube las peleas de las grandes estrellas en Las Vegas. “Me gusta mucho Gervonta Davis. Miré todas sus peleas y los entrenamientos y es un animal. Después está Guillermo Rigondeaux, que también observo mucho su estilo y su técnica; y me gusta Lomachenko, que es un fuera de serie”, contó.

En este sentido, también resaltó los valores importantes en el ámbito local como el lanusense Agustín Gauto. “Es un pibe que no tiene techo. Va a llegar hasta donde quiera. Lo conozco personalmente y estuvimos guanteando un tiempo. Tiene un enorme nivel en los 49 kilos”, destacó.