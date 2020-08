A través de un trabajo en conjunto entre el Consejo de Fútbol, el médico del plantel y el cuerpo técnico diseñaron una serie de medidas para cumplir con todas las recomendaciones sanitarias.

A menos de dos semanas para el regreso a los entrenamientos, Los Andes no quiere dejar cabo sueltos y ya tiene preparado un protocolo para retomar las prácticas en base a las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional por el tema del Coronavirus.

El plantel profesional se reencontrará el lunes 7 de septiembre y se realizará los testeos correspondientes y el jueves 10, ya con los resultados de todos los integrantes del plantel, iniciará los entrenamientos, con grupos reducidos, en el predio The Futbol Company, ubicado en Tristán Suárez.

Este lugar fue elegido por el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico encabezado por Germán Cavalieri para poder trabajar con las nuevas normas establecidas, ya que por su amplitud permite respetar la medida de seis jugadores por la cancha. Y todos los trabajos previos ya están puestos en marcha.

A su vez, con el objetivo de cumplir con todas las medidas sanitarias, Juan Carlos Díaz, José Serrizuela y Marcelo Ibáñez se reunieron con el médico del plantel para diseñar un protocolo sobre cómo se deberán manejar todos, tantos jugadores, cuerpo técnico como dirigentes, dentro del predio de entrenamiento.

Como medida fundamental, todas las personas –salvo los futbolistas- que estén dentro del predio deberán usar barbijo o tapaboca y se deberá respetar la medida de dos metros (más de seis si está en un sitio cerrado e hiperventilado). A su vez, se respetará los grupos de trabajo, no se podrán cambiar, y el cuerpo médico hará un seguimiento diario para evitar síntomas de Covid-19, con autorreporte de síntomas de todo el equipo de trabajo.

TODAS LAS RECOMENDACIONES

- Respetar la distancia entre personas: al menos 2 metros. En caso de estar en un sitio cerrado e hiperventilado, la distancia recomendada entre personas deberá ser de más de 6 metros.

- Los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamiento (cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, asistentes, dirigentes, etc), deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo.

- No se permite la mezcla de equipos de trabajo. Ya sean parte del Cuerpo Técnico, del Cuerpo Médico o jugadores. Si una determinada cantidad de oficiales entrena con un grupo de 6 jugadores no podrá hacerlo con un grupo diferente luego.

- No es conveniente que en el mismo turno entrenen jugadores de la misma posición.

- Instar a una buena higiene

- Se aconseja ofrecer botellas de hidratación identificadas para cada jugador y cuerpo técnico involucrado en las prácticas

- Desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen

- Hacer un seguimiento clínico diario a los participantes para advertir sintomas típicos de COVID 19, aislar a los afectos y contactar inmediatamente con el médico en caso de detectar afecciones respiratorias.

- Implementar las medidas recomendadas, incluyendo el fomento del autorreporte de sintomas, y de las evaluaciones médicas diarias. Realización de un test de PCR en caso de examen físico y sintomatología compatible con COVID 19.

- En todos los casos se recomienda que aquellos que tengan vehículo no trasladen a más de dos personas por vehículo, respetando las distancias personales establecidas por los organismos nacionales.