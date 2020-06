Desde mañana el sistema será obligatorio para quienes viajen en hora pico en el Sarmiento. Una prueba piloto ya se aplicó hace un mes en el ramal Tigre del Mitre.

Desde este lunes, los trabajadores esenciales que deban viajar en el tren Sarmiento en plena hora pico (de 6 a 10) y en sentido a la Ciudad de Buenos Aires tendrán reservar su asiento. ¿Cómo? A través de la aplicación para celulares "Reserva tu Tren" (disponible para Android y IOS) o directamente desde la página web www.argentina.gob.ar/reservatutren.

Ante la propagación del Coronavirus, en esta nueva etapa de la cuarentena, el Gobierno busca evitar grandes aglomeraciones en las estaciones y mantener un control mucho más estricto en las formaciones para garantizar que cumpla con el distanciamiento social. La intención es que el transporte público no se transforme en un foco de contagio.

El sistema es sencillo de usar. Permite reservar un asiento en el tren, incluso detallando la fecha y el horario previsto del viaje. Podrán hacerse reservas hasta con tres días de anticipación y el código QR generado tendrá validez durante cinco días corridos, explicaron.

Si la formación está completamente ocupada, no aparecerá entre las opciones. En cada tren (considerando el distanciamiento social) entran aproximadamente 550 pasajeros.

#ReserváTuTren

Ya está disponible el sistema de reserva de lugares para el personal esencial que viaja en la #LíneaSarmiento, de 6 a 10, sentido Moreno-Once.

⚠️ A partir del 29/6 será obligatorio. Conocé cómo obtener tu reservá 👇 pic.twitter.com/8MPW9t95kn — Trenes Argentinos (@TrenesArg) June 27, 2020

En la reserva el pasajero deberá consignar su estación de origen y destino, el día y horario del traslado, y una vez cumplida la operatoria tendrá un lugar asegurado.

Al llegar a la estación, previo a pasar por los molinetes con su tarjeta SUBE, la persona deberá presentar el código QR o la autorización a un empleado encargado de supervisar que todas las personas que viajen tengan su trámite hecho y su reserva aprobada.

“La reserva no es solo para los trabajadores esenciales que salgan de las cabeceras. Es para todas las personas que suban en cualquier estación, aunque se trasladen solo por el Conurbano, siempre y cuando lo hagan hacia Capital Federal entre las 6 y 10 de la mañana”, detalló el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

Por la tarde, en cambio, los usuarios solo necesitarán mostrar el permiso de circulación, el DNI y la tarjeta SUBE para viajar. El sistema se encuentra en una fase de prueba (ya se aplicó en la Línea Mitre -Ramal Tigre) con la intención de extenderse en toda la red ferroviaria del área Metropolitana en las próximas semanas.

Todavía no hay una fecha prevista para que el sistema comience a funcionar en la Línea Roca, pero desde el Ministerio de Transporte de la Nación aseguraron a La Unión que previamente a que se ponga en marcha lo comunicarán "con antelación".

¿QUÉ PASA SI EL PASAJERO NO HACE LA RESERVA? "Desde el lunes, el que no tenga asiento reservado no podrá viajar", aseguraron desde Trenes Argentinos. No obstante, habrá algunas consideraciones. "El que no se enteró (de la iniciativa) puede solicitar ahí mismo, en la estación, la reserva y podrá viajar sin problemas”, comentaron.

Desde la Operadora aconsejan llegar con 15 minutos de antelación a la estación de origen para poder pasar por los controles sin problemas. A su vez solicitan que si por alguna razón el pasajero no va a hacer uso de esa reserva, que la cancele para que su lugar lo pueda ocupar otro sumario. "Sino en el sistema va a aparecer que no hay asientos", agregaron.