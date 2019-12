Profesionales de la salud junto a un pastor trabajan en la desintoxicación, la mejora en los hábitos alimenticios, el inicio de actividades físicas y la fuerza de voluntad para abandonar la adicción.

El tabaquismo es una de las adicciones más difíciles de superar y con más consecuencias nocivas para la salud de las personas. Contar con un grupo de apoyo que busque modificar la mentalidad del adicto puede ser la clave para virar hacia una vida saludable. Desde esta tarde, un grupo de vecinos intentará iniciar ese camino.

En una labor conjunta del Municipio, el grupo Nuevo Tiempo y profesionales de la Salud, desde hoy y durante cinco días se llevará a cabo un curso gratuito en el Salón Eva Perón del Palacio Municipal para fumadores que desean dejar el cigarrillo.

La iniciativa apunta a brindarles distintas herramientas a los adictos para que en el transcurso de estos días se decidan a cambiar su vida. En cada jornada, participarán de actividades junto a psicólogos, un neurocirujano, una nutricionista, un pastor y exfumadores que darán su testimonio.

un testimonio real de una persona que dejó el cigarrillo a partir de realizar el curso es parte de los encuentros en el municipio.

“Éste es un taller en el que se interactúa con las personas. No se trata de un monólogo, sino de entablar una relación, que todos puedan hablar, contar sus experiencias y recibir apoyo para iniciar un camino de desintoxicación”, explicó Martín Blanco, pastor local que será una de las voces en estos encuentros.

Los talleres comenzaron a dictarse en la década del ’60 en Entre Ríos a través de la Iglesia Adventista Del Plata y poco a poco fueron migrando a distintas localidades. En esta oportunidad, se buscó darle apoyatura científica con la presencia de profesionales de la salud que amplíen el panorama informativo a través de las distintas ramas de la medicina.

Desde su lugar, cada uno apuntalará un tema buscando llegar al “punto de inflexión” en cada caso. Por ejemplo, un nutricionista trabajará sobre la alimentación y los cambios de hábitos que pueden ayudar a dejar el tabaco. Un psicólogo hará foco en la fuerza de voluntad para superar la abstinencia. El neurocirujano mostrará las consecuencias que derivan del consumo del cigarrillo con el paso del tiempo. Así, todos.

“Se habla de alimentación y de cambios en los hábitos diarios, del uso del agua y las duchas para calmar ansiedades, de la decisión de dejar el cigarrillo y cómo sostenerla en el tiempo. Se busca orientar a los adictos en estrategias como evitar ambientes propensos al consumo, realizar caminatas o aprender a respirar. Se trata de replantearse el estilo de vida que llevan”, coincidieron.

En este sentido, se trabaja sobre tres raíces: la presión social, la adicción química y la dependencia emocional. Para ello también es clave la participación de un testimonio real, alguien que haya cambiado su vida a partir de seguir este plan.

UN CASO EXITOSO. Miriam Pedemonti tiene 59 años, es de Lomas y puede dar fe de que el taller funciona. Ella lo hizo nueve años atrás y desde ese momento dejó el cigarrillo. “Era una idea que se venía gestando en mi mente. Me llegó un volante, lo leí y decidí probar. Me sentía contaminada, hasta por momentos percibía que la gente me esquivaba por el olor de mi pelo, mi aspecto físico en general”, contó.

“El día que inicié el curso, me bañé, me fumé un cigarrillo como hacía siempre y llegué al lugar de la reunión. Ésa fue la última vez que fumé”, remarcó con orgullo.

“El testimonio de una chica que estaba ahí me impactó porque me vi reflejada en muchas cosas que contaba. Después vimos fotos de cómo iba afectando la nicotina al cuerpo y los médicos nos explicaban cómo se iba purificando -con los años- todo el organismo al dejar el cigarrillo. Al terminar esa semana empecé a tomar más agua, a hacer ejercicio, a andar en bici, a comenzar una vida más saludable. Hoy llevo 9 años sin fumar”, concluyó.

INFORMACIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN. A través del área de Salud, el Municipio lleva adelante distintas iniciativas para prevenir, controlar e informar a los vecinos sobre alternativas de vida saludable.

A diario se brindan charlas en las Unidades Sanitarias y en los barrios, al tiempo que se realizan videos a través de las redes sociales con profesionales hablando de prevención en distintas enfermedades y se llevan a cabo controles en establecimientos públicos con jóvenes y adultos.