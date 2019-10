Isabel Vitulano es una vecina de Lomas que entendió que este es su momento para dedicarse a lo que más le gusta: hacer tortas caseras.

Feliz de poder usar su tiempo en ella misma es lo primero que resalta Isabel Vitulano, la vecina de Lomas que a los 49 años se animó a crear su propio emprendimiento gracias al taller de decoración de tortas gratuito que arrancó a cursar este año.

“Ya crié a mis hijos, no tengo que cuidar nietos y a pesar que siempre había pensado en dedicarme a la venta de tortas caseras, me di cuenta que este es mi momento, me siento fuerte y con ganas. Además quiero priorizarme para hacer lo que me gusta y también ganar dinero en un momento complicado para todos”, explicó Isabel segura de haber tomado la decisión correcta.

A principio de año, se anotó en el taller de decoración de tortas que brinda el Municipio de Lomas a través de la subsecretaría de Educación y contó que además de aprender muchísimo en estos meses encontró allí un espacio para socializar. “Siempre recomiendo anotarse en este tipo de cursos porque es como una laborterapia y te salvas de pagar un psicólogo porque conocés gente nueva y hasta se crean grupos muy lindos como sucede en este taller en particular”, resaltó la vecina que no es la primera vez que se anota en los talleres municipales.

Desde los 19 años que Isabel hace tortas, pero nunca se había animado a vender como lo hace ahora porque el cuidado de sus dos hijos era su prioridad. “Ahora me volví un poco egoísta, me priorizo yo ante todo y estoy muy feliz porque disfruto de mi tiempo libre y recomiendo que las mujeres se animen también a dedicarse a ellas”, recomendó convencida que está pasando por su mejor momento.

Mejorar la técnica en la decoración y aprender lo más nuevo respecto al tema fue la clave para animarse a hacer su propia tarjeta de presentación y arrancar a vender. “Esta complicado, pero de a poco se va vendiendo”, dijo y concluyó en que “nunca es tarde para empezar algo nuevo”.

Isabel Tortas Caseras se llama su emprendimiento. Para contactarla hay que entrar en Facebook/Isabel Medina Tortas Caseras o comunicarse al 1551071551.