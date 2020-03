View this post on Instagram

Trabajamos intensamente en la prevención y en el cuidado de nuestros vecinos y vecinas de Lomas de Zamora, a la par de todos los esfuerzos que están haciendo el Gobierno Nacional y Provincial con @alferdezok y @kicillofok. Así avanza sin descanso la construcción del Hospital Sanitario Modular en el UPA de Lomas de Zamora, que servirá para aumentar la capacidad del sistema de salud.