La AFA confirmó el retorno a los entrenamientos para la categoría más chica del fútbol argentino. Será el 5 de octubre, pero en esa semana se jugaría Copa Argentina, donde el Tambero se medirá con el Xeneize. Dos opciones: adelanta la vuelta o posterga el partido.

El pasado martes, cuando después de la reunión entre el Gobierno nacional y la AFA se decidió la vuelta a los entrenamientos con la confirmación oficial de Claudio Tapia, no todos quedaron conformes. Por ejemplo, la Primera División D no había sido notificada del regreso por tratarse de la única categoría no profesional del fútbol argentino.

Y eso molestó bastante a los dirigentes de la divisional, ya que algunos equipos tienen por delante también la Copa Argentina conjuntamente con el campeonato a definirse. Enterados de ese desliz, la casa madre ubicada en Viamonte al 600 tomó nota.

La Primera D retomará los entrenamientos, luego de la suspensión por la pandemia de Coronavirus, el próximo lunes 5 de octubre, confirmó la Asociación del Fútbol Argentino en un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social Twitter. En la reunión vía Zoom participaron los presidentes de 13 clubes, entre ellos Javier Gómez, de Claypole.

En la nota, la AFA consignó que "según lo acordado, los mencionados entrenamientos comenzarán el 5 de octubre de 2020. Asimismo, y en relación a lo anterior, se estipuló que el testeo inicial de Covid-19 se llevará a cabo (el jueves) 1° de octubre".

La Primera D, por ser considerada una categoría amateur, fue la última en confirmar la vuelta a los trabajos y lo hará un mes después que las otras divisionales. Ya quedó establecido que la Primera Nacional volverá a practicas el miércoles 2 de septiembre y el lunes 7 el resto, o sea Primera B, Primera C, Federal A y Regional Federal Amateur.

Hay un problema a resolver con Claypole, ya que según se adelantó, los partidos de 32avos. de final de la Copa Argentina se jugarían en Fecha FIFA de octubre, entre el 8 y el 13. Por caso, es posible que el Tambero (a igual que Liniers que enfrenta a San Lorenzo) adelante la vuelta o postergue para más adelante su esperado cruce contra Boca Juniors.

"La AFA habla de fútbol profesional y nosotros no somos una categoría profesional pero también se dice que vamos a empezar a entrenar en la D. Eso de que vamos a jugar con Boca por la Copa Argentina está tan incierto que no puedo decir nada. En un momento los rumores sonaron fuerte y después subieron los casos y se enfrió”, manifestó días atrás Roque Drago, entrenador de Claypole, equipo que se reforzó con siete nombres.

El Blanquinegro, hoy clasificado para el Torneo Reducido (resta saber como se definirá la temporada) ha sumado estas caras nuevas: Alejo Daivez, Nicolás Rodríguez, Agustín Campana, Benjamín Giménez , Gastón Cueto, Facundo Garzino y Damián Roa Pérez.