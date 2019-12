En una fecha difícil para conseguir donantes, se viene la cuarta colecta anual de sangre en Microestadio del Club Banfield.

Este viernes, de 9 a 13, los vecinos podrán acercarse sin sacar turno previo. Los organizadores apuntan a conseguir 50 voluntarios, luego de la repercusión del evento del año pasado.

Bajo el lema “Regalá vida para estas Fiestas”, la agrupación local Acunadores, la ONG Banfield Solidario y la Fundación Hemocentro Buenos Aires organizarán la cuarta colecta anual de sangre el viernes, de 9 a 13, en el Microestadio 110 años del Club Banfield (Vergara 1650, Banfield).

“Para las Fiestas, la gente se pone muy materialista. Acercándose a donar pueden hacer algo distinto y con mucho más impacto, dirigido a los que realmente lo necesitan y con la posibilidad de salvarle la vida a una persona”, explicó Marcelo Maceratini, integrante de Acunadores. Y agregó: “Es grande la cantidad de accidentes que se dan durante las fiestas y el alcohol es un problema que sigue vigente. Además, para estas fechas es más difícil conseguir donantes porque hay muchos que se van de vacaciones y no se encuentran en sus hogares”.

Los organizadores invitan a los vecinos a que se acerquen para poder colaborar con esta causa que es de total importancia y que puede salvar vidas. Aquellos interesados en acercarse a donar sangre, pueden contactarse al 1556091192 y solicitar un turno o asistir directamente al lugar. “Este año decidimos hacerlo en el Microestadio para poder darle un poco más de visibilidad a la movida”, explicó Marcelo Maceratini, integrante de Acunadores, para luego aclarar: “No es necesario sacar turno, lo hacemos simplemente por un tema de organización y para que los vecinos esperen el menos tiempo posible”.

Marcelo admitió que el evento que se realizó el año pasado tuvo mucha repercusión en cuanto a la difusión, pero no tanto en la cantidad de voluntarios: “En esta oportunidad apuntamos más alto y queremos alcanzar los 50 donantes, esa sería una cifra ideal”.

EXPERIENCIA. “Yo soy una persona que me considero miedosa por las jeringas y las agujas, pero me animé y la verdad es que no duele. Te recuestan en una camilla, te muestran que los materiales que se usan son descartables y cuando te querés acordar, ya te están extrayendo sangre. Es muy sencillo el procedimiento y tarda alrededor de media hora”, detalló Eugenia Caresani, donante desde la primera jornada realizada hace cuatro años.

El día de la colecta, se les hace una entrevista a los donantes para que completen un formulario, con el fin de revisar criterios de exclusión, en beneficio del voluntario y del Hemocentro, que contará con la información necesaria para saber si dicha sangre puede ser utilizada.

Cabe destacar que existen diversos grupos y factores, siendo el O- como donador universal y el AB+ como receptor universal. Y, como donar sangre es un derecho, los organizadores entregarán certificado laboral para los asistentes.

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR? Todas las personas entre 18 y 65 años que gocen de buena salud, tengan un peso superior a los 50 kilos y que no hayan consumido analgésicos o aspirinas en los últimos tres días. Las mujeres embarazadas o quienes hayan dado a luz hace menos de 8 semanas no podrán donar, como tampoco quienes se hayan realizado un tatuaje o piercing en los últimos 6 meses.

Es indispensable concurrir con el DNI el día de la jornada y los profesionales recomiendan a los vecinos concurrentes que hayan desayunado, evitando los lácteos y las grasas. En la página web de la Fundación Hemocentro Buenos Aires (http://www.hemobaires.org.ar/requisitos.php) se detalla con mayor exactitud los criterios y requisitos.