Una nueva edición del clásico de Almirante Brown se jugará a partir de este domingo, desde las 17. El Tambero será local en primer turno, mientras que la revancha se jugará en territorio del Azul. Ambos partidos contarán con la presencia del público local.

Claypole y San Martín de Burzaco jugarán este domingo la segunda edición del Clásico de Almirante Brown. Si bien militan en diferentes categorías del ascenso, este cruce es una muy buena excusa para animar el partido más importante del distrito.

El cotejo de ida se jugará en el estadio del Tambero, el Rodolfo Capocasa, a partir de las 17, y con público del local. Esa modalidad se llevará a cabo también en la revancha (el domingo 20), con hinchas solamente del Azul, en el Francisco Boga y en el mismo horario.

En la pasada edición, el elenco de Burzaco se quedó con la serie con un global de 3-1, ya que perdió por 1-0 en la ida y goleó en la revancha por 3-0. Cabe destacar que lo recaudado será para que ambos clubes puedan afrontar distintos gastos.

Claypole (Primera D) y San Martín (Primera C), realizaron sus pretemporadas en Mar del Plata y Las Flores, respectivamente, de cara a la parte final de sus distintos campeonatos.

El Blanquinegro sumó tres refuerzos: Sergio Alfonzo, proveniente de la Reserva de Racing, Gastón Cueto y el experimentado Emiliano Romay, ambos procedentes de Juventud Unida.

Por su parte, el Azul necesita levantar la puntería si no quiere correr serios problemas con el descenso. Los dirigidos por el Coqui Ferraresi, que tuvieron bajas de consideración, lograron el concurso de dos caras nuevas. Ellos son Javier Monzón (ex Luján) y Bruno Rodríguez (ex Deportivo Merlo). Además de Cristian Tello no cuenta como refuerzo ya que había iniciado el torneo y luego tuvo que dejar, pero ahora volvió a ponerse a disposición del cuerpo técnico.