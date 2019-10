El “Curso de Fortalecimiento de Espacios Asistenciales para varones” intenta buscar dispositivos para recuperar a hombres violentos.

Con más de 150 profesionales de varias disciplinas ya está en pleno proceso el “Curso de Fortalecimiento de Espacios Asistenciales para varones” gratuito que brinda la Asociación Mutual del Grupo Buenos Ayres que cuenta con una sede en Llavallol, espacio donde se presentó la iniciativa que intenta buscar dispositivos que logren recuperar a hombres violentos.

La lomense y presidenta de la mutual, María Eva Sánz comentó: “La asistencia que se hace a los varones tiene el objetivo de que, además de modificar su conducta, aprendan otros lenguajes y puedan replicarlo a sus pares. Si bien desde nuestra entidad hace 12 años que trabajamos con estos casos, la capacitación apunta a que más profesionales puedan crear grupos de contención en sus distritos”.

Las personas que están recibiendo la capacitación hasta diciembre, pertenecen a 10 distritos que están comprometidos para trabajar y generar grupos de asistencia para varones en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

Con el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) se realiza la capacitación que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales, para la reeducación de varones que ejercen violencia hacia su pareja y brindar a la región instrumentos válidos para la reeducación de hombres que ejercen violencia de género.

“Hay varones que llegan para aprender otro modo de relacionarse con las mujeres, y así dejar de lado conductas no deseadas que tienen naturalizadas. De este modo se puede avanzar con la prevención de la violencia y a eso apunta la mutual”, dijo Sánz y aseguró que “el 95% de los hombres violentos son recuperables”.

El Grupo Buenos Ayres está avalado por la Federación de Cooperativas Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua (Fedesam) que preside Cesar Malato, quien participó de la presentación de la capacitación que inició en la sede ubicada en 1° de Marzo 1360, Llavallol, filial a cargo de Graciela Gauna. La supervisión de la capacitación además, cuenta con el apoyo de la Red Argentina por Buenas Masculinidades por la Equidad, la cual articulada con organizaciones sociales de mujeres y de derechos humanos.

“Entendemos que no alcanza solo con la asistencia a las mujeres porque el varón va a seguir victimizando a otras si no se recupera. Todos los varones no son iguales y cada uno tiene una manera diferente de ejercer el abuso de poder. Sólo el 5% de ellos cuenta con un rasgo psicopático del que no hay recuperación”, detalló la presidenta de la mutual. Los hombres que llegan a los grupos lo hacen desde diferentes vías ya que hay algunos que están judicializados, con perimetrales y algunos lo hacen de forma voluntaria.

Los que quieran hacen consultas sobre el tema o para participar de los grupos, deben comunicarse al 1150574020.