Candela Vetrano tiene una foto con Sandro, porque su abuela Mavita era fanática del Gitano y la actriz la acompañaba a visitarlo cada 19 de agosto, el cumple del artista, a la puerta de la casona de Banfield.

En uno de esos cumples, Sandro no salió a saludar por sus problemas de salud, pero hicieron pasar a algunas de sus fans. “En el momento que abren la puerta, se abalanzaron todas, entre ellas yo también con el cuadro, me lo manotearon, fue muy violento y yo me largué a llorar", recordó la actriz en dialogo con Teleshow, y además comentó que entre llantos fue entrevistada por Crónica TV.