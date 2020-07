Barbie Vélez se animó a un cambio de look capilar, luciendo ahora una bloda cabellera que sorprendió a sus seguidores.

"Bueno, me animé. Acá les presento mi versión más rubia. ¿Qué les parece? Clavé el gorrito porque aún no me reconozco", escribió la hija de Nazarena en la redes sociales.

También agregó: "Estoy muy contenta porque lo logré, lo hice, me animé. Estaba con un miedo, lo fui estirando meses. Obviamente es raro verse todavía, paso por el espejo y no lo puedo creer. Nunca había estado totalmente rubia. ¿Qué dicen ustedes? Posta estoy muy orgullosa de mí misma, eso no me lo va a quitar nadie".

¿Les gusta este look?