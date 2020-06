El 1 del Taladro afirmó que el portero alemán del Barcelona Ter Stegen es "un fenómeno" y que también se fija en Franco Armani. También habló del rumor que lo vinculó a Huracán y la salida de Julio Falcioni como entrenador del equipo.

La Liga de España es una de las más atractivas del mundo. Y presenciar un partido del Barcelona es la excusa perfecta para ver a Lionel Messi. Pero hay excepciones sobre el mejor jugador del planeta. Porque Facundo Cambeses, arquero de Banfield, lo hace para observar al dueño del arco Blaugrana, el alemán Marc-André ter Stegen.

"Miro mucho fútbol, me gusta ver los partidos de Barcelona porque está Ter-Stegen. Lo miro mucho a él y a (Franco) Armani. Si alguna vez juega Barcelona y no está Messi, lo miro igual por Ter Stegen. Es un fenómeno", manifestó el guardametas nacido en Longchamps que se sometió al Live de TNT Sports.

Y en la misma línea, agregó: "A mí me gusta jugar mucho con los pies. Cuando voy a jugar con mis amigos en el fútbol 5, no voy al arco, juego de 5 tipo como (Fernando) Redondo. Me gusta salir a jugar... Pero el puesto de arquero es difícil. Si tenés atajada fenomenal, sos un crack... Pero si perdés 4-0, es difícil. Sos el primero que tiene la culpa porque los goles te los hacen a vos".

Cambeses también dio un panorama sobre su futuro y admitió que su intención es consolidarse en la Primera de Banfield y todavía no pensar en un salto al exterior. El suplente de Mauricio Arboleda y titular de la Selección Argentina Sub-23 tiene contrato con el Taladro hasta junio de 2021. Sin embargo, dejó en claro que lo buscaron desde Huracán y Gimnasia para la próxima temporada. "Lo está manejando mi representante, yo estoy trabajando día a día para afianzarme en Banfield".

En ese sentido, y sobre el fuerte rumor que lo vinculó hace un tiempo atrás al Globo de Parque Patricios explicó: "Justo se dio que Israel Damonte (DT de Huracán) tiene el mismo representante que yo. Desde que fuimos compañeros (en Banfield) siempre me jodía, me decía que cuando agarre un equipo me iba a llevar porque me veía unas condiciones bárbaras. Siempre estoy agradecido, pero quedó como un chiste. Empezó a sonar cada vez más, se hizo un rumor muy grande y después eso lo está manejando mi representante. Yo mucho no me meto en eso".

Facundo, que se encuentra pasando la cuarentena en Hipólito Vieytes, partido de Magdalena, se refirió a la salida de Julio Falcioni. Si bien admitió que se sabía que en un futuro iba a ocupar el cargo de manager, la noticia lo sorprendió. "Estábamos en un Zoom común y corriente y al finalizar el entrenamiento fue Julio quién pidió la palabra y nos comunicó que no iba a seguir. Fue algo así medio como rápido y después todo lo que leímos en las noticias y los comunicados que mandó el club de que el cuerpo técnico no iba a seguir, pero fue nada más que eso", manifestó el arquero de 23 años.

Y sobre el nuevo cuero técnico analizó: "A mí me llamó (Javier) Sanguinetti y me dijo que él iba a ser el técnico, que me iba a tener en cuenta, creo que les hizo un llamado especial a cada uno, y que nos iban a mandar un plan de entrenamientos para mantenernos".