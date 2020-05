Hace unos días Fernando Burlando aseguró que no va al piso de “Los Ángeles de la Mañana” para no verse las caras con Mariana Brey, de quien fue pareja hace diez años, y porque esto no le gusta nada a Barby Franco, su novia actual.

El mediático letrado fue entrevistado este lunes en el ciclo de El Trece, a la distancia claro, y tuvo un picante cruce con la panelista para seguir alimentado el fuego.

“¿Te puedo seguir nombrando?”, lo interrogó, y Burlando respondió sin rodeos: “Sí, obviamente, ¿cómo no?”.

¿Qué dirá Barby ante esta ironía de Mariana? Pronto lo sabremos…