Bryan Adams regresa a la Argentina para presentarse el 16 de octubre en el Luna Park en una escala de su gira “Shine A Light”.

El canadiense tiene hits por doquier, como "Heaven", "Summer of '69", "Somebody" y el dueto con Tina Turner, "It's Only Love", y su colaboración con Rod Stewart y Sting en la canción "All for Love" lo llevaron a la fama.

En más de treinta años de carrera vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

El nacido en Ontario lanzó "Shine A Light", su decimocuarto álbum de estudio, y la canción que le da nombre al disco fue coescrita con Ed Sheeran.