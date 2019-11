A horas del cruce en la Fortaleza, los futbolistas de Banfield y Lanús compartieron sus sensaciones en una conferencia de prensa organizada por la Superliga.

A pocas horas del derby, en el Sur ya se respira aire de clásico. Lanús y Banfield se verán las caras en Guidi y Cabrero este sábado y, para conocer las sensaciones de los futbolistas, la Superliga organizó una conferencia de prensa con Leonel Di Plácido y Claudio Bravo.

Los defensores de ambos equipos coincidieron en que el clásico “es un partido aparte” aunque ambos lleguen en situaciones distintos. “Nosotros venimos punteros, en alza, jugando bien y somos locales. Ellos tienen más para ganar pero es un partido distinto”, expresó el del Granate. “Estamos pasando un mal momento pero entendemos que los clásicos se juegan sin importar tanto la realidad y vamos a tratar de salir a buscar los tres puntos”, destacó el del Taladro.

Bravo hizo foco en las virtudes del puntero de la Superliga y aclaró: “Creo que en las contras tenemos que estar atentos. Ellos tienen jugadores rápidos, están siempre bien parados pero tenemos que pensar en nuestro juego”. Di Plácido, por su parte, destacó que “Banfield es un rival muy duro. Tienen una mezcla de jugadores de jerarquía con jóvenes que los hace difíciles de enfrentar. La idea igual es pensar en nosotros y seguir como venimos”.

El del Taladro es un campeonato difícil porque cambió de técnico y todavía no logra enrumbarse para salir de la zona de los promedios. Sobre la llegada de Julio, el juvenil de Banfield indicó: “Fue un impulso anímico pero los resultados no se están dando. Tuvimos partidos muy buenos que no pudimos terminarlos bien pero confío en que vamos a salir delante de esta situación”.

En cambio, en el Granate es todo confianza. El equipo de Zubeldía está puntero, lleva diez partidos sin derrotas (con siete victorias y tres empates) y es una de las sensaciones de la Superliga. “Nos vemos en un lugar que no lo pensábamos al principio del torneo. Después del partido con River hubo un cambio grande, tuvimos una charla muy buena entre todos. Nos planteamos cosas que estábamos haciendo muy mal, entendimos que el fútbol argentino no te da tiempo para nada, perdes muchos puntos. El DT encontró las piezas justas y se dieron un conjunto de cosas que hicieron que todo marche bien”, valoró Di Plácido.

Por último, sobre la gente y cómo se palpita este Clásico del Sur, el de Lanús reconoció que “la ciudad sigue mucho al club y es como una familia. Jugar en nuestra cancha va a ser algo muy lindo y la gente está muy motivada por este presente que vivimos”. Bravo, por su parte, afirmó: “Los hinchas nos piden un triunfo y queremos ir a buscarlos. Estamos más firmes de visitante y en lo personal me gusta tener la gente en contra, me motiva”.