El ex DT de Boca y Argentinos Juniors, entre otros, dio por hecha la llegada del Muñeco al equipo de Messi. “Lo sé por una fuente directa”, señaló el Bichi.

Desde hace varias semanas, el nombre de Marcelo Gallardo suena fuerte en Barcelona para reemplazar a Ernesto Valverde. Ahora, un reconocido DT argentino ya lo da por hecho.

“Gallardo va a ser técnico de Barcelona en diciembre. Es información que uno maneja. Ernesto Valverde no lo está haciendo bien y Marcelo es uno de los mejores técnicos del mundo. D'Onofrio dijo que Gallardo se iba sólo si él dejaba su cargo, pero esto lo sé por una fuente directa”, afirmó Claudio Borghi en una entrevista con el programa Todos Somos Técnicos del Canal del Fútbol del país trasandino.

El Muñeco tiene contrato con River hasta fines de 2021, en coincidencia con el fin del segundo mandato de Rodolfo D'Onofrio con el club de Núñez. Sin embargo, el DT tiene vía libre para disponer su salida: no le complicarán su adiós cuando él lo decida.

Además, Messi le dio su apoyo directo a la hora de los premios The Best de la FIFA cuando lo eligió como mejor DT del año junto a Pochettino y Guardiola. El primer no llegaría al Barsa por su relación con el Español (rival clásico del Barsa) mientras que Pep afirmó que ya no volvería al club donde fue multicampéon. Todos los caminos conducen a un solo lugar…