Pablo Vico enalteció la figura del DT rosarino del Leeds y recalcó varias de sus cualidades, al tiempo que se mostró alejado de la línea del de Casilda por un entredicho particular.

Pablo Vico pasa la cuarentena obligatoria en la pensión del club, su casa, el lugar diario donde realiza sus tareas, entrena y dirige a Brown de Adrogué desde 2009 en forma ininterrumpida. Y aún le queda mucho recorrido por delante.

El técnico del Tricolor, en una charla con Telam, tocó varios temas relacionados a la noticia que mantiene en vilo a todo el mundo: el Coronavirus. Contó como lo enfrenta y demás. Pero también refirió a sus colegas, modelos y no tanto dentro de la profesión. Desde Carlos Bianchi y Marcelo Bielsa en una vereda, a Jorge Sampaoli, a quién colocó en la de enfrente.

Al Virrey no lo conoció, pero lo admira profundamente: Logró cosas muy importantes. No tuvimos trato, pero pude conocerlo a través de lo que me contaba de él Joel Barbosa", quien fue capitán de Brown de Adrogué durante cinco años y lateral derecho de Boca.

"Barbosa me decía que Bianchi siempre explicaba las cosas simplemente, sin hacerla demasiado larga. Y era tan claro con lo poco que decía, que no hacía falta más", indicó.

Sin embargo, se siente muy identificado con Bielsa, DT del Leeds: "El tipo que más me sedujo fue Marcelo Bielsa. Por como trabajaba, su personalidad, la forma de proceder ante todos. Los trabajos que él hace por línea son excelentes. Y es tan inteligente que para no desgastar la relación con sus dirigidos, hace que en el día a día sea el preparador físico".

"Todo lo contrario de lo que es Jorge Sampaoli", comentó Vico del ex entrenador de la Selección Argentina en Rusia 2018 y actual del Atlético Mineiro. "Cuando estaba en la Selección Argentina yo tenía intercambios de trabajo con Sebastián Beccacece (DT de Racing Club), que era su ayudante, y un día fuimos a jugar un amistoso con la Sub-20. Me pidieron un equipo de juveniles y perdimos 3-0. Él se acercó y me dijo que no teníamos nivel para jugar con ellos. Me dí vuelta, le dí la mano a Seba y me fui", recordó.