El Taladro fue de mayor a menor, volvió a mostrar buenas intenciones pero se cayó después del gol en posición adelantada de Ramón Ábila. En el complemento aumentó Cristian Pavón. Y el Xeneize se aseguró jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

Banfield no pudo enderezar el rumbo frente a Boca, y perdió en La Bombonera por 2-0 acumulando cuatro partidos sin triunfos, obteniendo apenas uno en las últimas nueve fechas. Para el Xeneize fue la confirmación que estará en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

Como le viene sucediendo desde la llegada de Hernán Crespo, la tenencia del balón no se corresponde con el dearrrollo del resultado. Banfield fue el que intentó en La Bombonera, pero Boca tuvo las situaciones a su favor y se fue al descanso por un error compatido entre el asistente Ezequiel Barailovsky y el árbitro Pablo Echavarría que se “comieron” el fuera de juego de Wanchope Ábila tras centro de Pavón.

Bien plantado asomó Banfield. Avisó con tiro libre de Dátolo al segundo palo que rozó Andrada al córner. Distendido, dormido, así estaba Boca, que corría a los rivales y se veía apurado atrás, reventando muchas pelotas sin destino.

Pavón pagó su falta de inactividad, Tevez no fue el conductor y Zárate no gravitó. Por eso Marcone trasladaba hacia los costados. Banfield no le daba opciones claras. Hasta el error arbitral, no cerró bien Civelli y Ábila tuvo tiempo de parar la pelota y convertir.

Y a partir de ahí, el equipo de Crespo se desarmó un poco. Fue con mucha gente (bien Álvarez y Urzi) y quedó regalado en el fondo, como en ese pelotazo de Andrada a Ábila, que fue egoista y cuando remató al arco cruzó justo Gómez. El gol cambió las cosas, el Taladro no estaba tan aplomado y Pavón no tuvo frescura para resolver una entrada por derecha.

El arranque del complemento fue casi calcado. Pegada de Dátolo y la pelota que rebotó en la unión del palo y travesaño. Jesús no podía creerlo.

Con Banfield yendo, abierto y dejando huecos, el Xeneize fue más directo y llegó al segundo tanto. Payero perdió con Izquierdoz, taco de Ábila a Tevez que abrió para Pavón que en velocidad dejó desairado a Bravo y definió cruzado.

Con más de media hora por delante, el Taladro fue perdiendo sustento, se fue encerrando en sus intentos y quedó expuesto en cada contragolpe. Sobre el final pudo haber descontado, pero Mas sacó en la raya el intento de Civelli y el palo se interpuso ante Silva.

Banfield sigue sin encontrar lo más preciado que exige el fútbol: los triunfos. Por momentos juega bien, tiene buenas intenciones y una línea impuesta por su entrenador. Pero los tres puntos no aparecen, los chicos hacen un esfuerzo grande, pero a la primera de cambio lo sufre, le cuesta levantarse y termina apagado.