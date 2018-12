El vicepresidente del Taladro, Oscar Tucker, hizo un raconto de la actualidad del club con la llegada del nuevo cuerpo técnico, el armado del plantel y las finanzas.

Durante las últimas semanas del año, Banfield atravesó diferentes situaciones relacionadas al cuerpo técnico y el plantel que ameritaban ser aclaradas. Por este motivo, el vicepresidente Oscar Tucker grabó una entrevista que fue publicada en las redes sociales haciendo mención a estas cuestiones.

En relación al cuerpo técnico, el dirigente confirmó la llegada de Hernán Crespo como entrenador. “Nos reunimos con Hernán, nos presentó su proyecto futbolístico y ya llegamos a un acuerdo de palabra. Firmará un contrato por 1 año y medio”, afirmó Tucker. De no mediar inconvenientes, a mediados de esta semana se presentará oficialmente como el DT del Taladro.

Por otra parte, en el video se aclaró la situación de Julio Falcioni. “La intención es que siga vinculado al club. Le ofrecimos un cargo y él ahora se va a tomar unas merecidas vacaciones y va a analizar la propuesta. Esperamos que siga en Banfield”, indicó el dirigente.

Otro tema que mantuvo en vilo a los banfileños fue la salida del equipo de Nicolás Bertolo. En los últimos partidos y pese a estar recuperado de una lesión, no fue tenido en cuenta por Falcioni y los rumores sobre una pelea con otro futbolista generaron un revuelo importante. Sin puntualizar, Tucker contó: “Nico tuvo una ‘situación’ y desde el club se decidió darle una licencia. Tiene dos años y medio de contrato, es jugador de Banfield y el 3 de enero se va a incorporar a la pretemporada en el predio. Su intención y la de la dirigencia es que siga en el club”.

En esta línea, confirmó la salida de Danilo Ortiz al fútbol de Paraguay y, sin mencionarlo, la de Enzo Kalinski que pasaría a Estudiantes de La Plata.

Por otra parte, el vicepresidente también hizo mención sobre la situación económica que atraviesa el Taladro y reconoció problemas estructurales. “Banfield esta inmerso en este contexto económico. Tuvimos una gran mora en cuota social, en actividades y en el Colegio. Eso se ve reflejado, además, en la merma de las renovaciones de abonos de plateas, en los sponsors”, comentó.

Además, señaló que no es un problema sólo de Banfield. “River no tuvo sponsor en la camiseta y Boca no tiene en la espalda. No es fácil en este contexto. Nosotros tenemos un diálogo continuo con todos los dirigentes del fútbol y a todos nos pasa lo mismo. Es un contexto difícil pero hay que seguir trabajando para salir adelante. Banfield tiene que ser muy creativo, hay muchos proyectos pero hay que ver que tan viables pueden ser dentro de este contexto”.

Por último, sobre el proyecto con China, comentó: “El convenio con el Gobierno chino es muy importante para el club, no solo desde lo económico sino también porque sirve para posicionar la marca Banfield en un país tan importante. Nos sirve de vidriera para el resto del mundo”.