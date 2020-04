A través del cuerpo técnico, el club procura mantener física y mentalmente activos a los jugadores. “Este alargamiento de la cuarentena nos hizo profundizar más la intensidad de los trabajos”, explicó el profe Otero.

La cuarentena obligatoria a la que se debieron ajustar todos los clubes del fútbol argentino llevó a los cuerpos técnicos a desarrollar diferentes alternativas para mantener física y mentalmente activos a los jugadores.

Si bien muchas de estas tareas se realizan en otros momentos del año (como en las vacaciones), este receso sin vuelta oficial al trabajo les exigió agudizar los sentidos para no perder tanto ritmo. “Establecimos un procedimiento para mantenernos en contacto con el plantel, no presencial pero sí con la continuidad del trabajo de manera virtual. Es una modalidad a la cual no estamos desacostumbrados porque la utilizamos en períodos de receso para entregar los planes de trabajo, ya sea de manera escrita o por medio de edición de videos y de ejercicios buscamos tener continuidad en el trabajo”, explicó Gustavo Otero, preparador físico del plantel de Banfield.

Junto a Walter Occhiato, médicos, nutricionistas y kinesiólogos, llevan a cabo un control integral del día a día de cada futbolista. “Todos colaboran mucho, ya sea desde sugerencias nutricionales, consejos para la prevención, trabajos preventivos que los kinesiólogos hacen continuamente con el jugador lesionado o no. La entrega de planes va más allá del área física exclusivamente”, indicó.

En este sentido, la suspensión del fútbol es un tema sin resolución y las consecuencias pueden ser importantes. “Este alargamiento de la cuarentena nos hizo profundizar más la intensidad de los entrenamientos, ya no es lo mismo pensar en 14 que en 30 días de receso, por lo tanto se planteó una exigencia mayor”, señaló. Y en esta línea resaltó la predisposición del grupo. “Las devoluciones de las percepciones de esfuerzo que los jugadores realizan diariamente del trabajo han aumentado notoriamente. Eso habla muy bien de la intensidad que le están imprimiendo a su trabajo”.

Los jugadores realizan los entrenamientos en forma remota con un programa prestablecido. Diariamente reciben mediante videos una rutina con los trabajos a realizar. El monitoreo online es constante y tres veces por semana hay entrenamientos colectivos mediante la plataforma Zoom. Además, hay un seguimiento nutricional del plantel. “No abordar de esta manera este proceso sería un suicidio profesional. Estás limitado dentro de tu casa y si eso se transforma en una abulia y en un parate total las consecuencias físicas serían atroces, porque en un mes se produciría un descenso notable de las cualidades físicas en porcentajes variables pero altísimos. Por ello se les suministra información a los jugadores sobre las pérdidas sustanciales y a través de eso toman conciencia de la importancia de mantenerse activos”, comentó Otero.

“También psicológicamente es muy bueno hacerlo. Lo está recomendando la Organización Mundial de la Salud para toda la población. Lógicamente que en el caso de los jugadores tiene una relevancia aparte de psicológica y emocional, en su trabajo y su rendimiento por lo que se hace doblemente esencial”, concluyó.