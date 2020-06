Al delantero de Lanús y al defensor de Banfield, se les termina el contrato y deben volver a River. Los clubes esperaban una renovación, pero desde Núñez analizan salidas al exterior para recuperar parte del dinero invertido. Habrá que esperar para saber sus futuros.

De los cuatro jugadores que Luis Zubeldía quería que continuaran en el plantel apenas uno tendría chances de cumplirle el deseo. Y ese es José Sand, aunque hay un ida y vuelta por la duración del nuevo contrato. El arquero Agustín Rossi es difícil que prolongue el vínculo, el defensor Ezequiel Muñoz ya se despidió y Carlos Auzqui está en veremos.

Por el lado de Banfield, no hay confirmaciones oficiales, aunque Juan Cruz Oller, representante del zaguero Luciano Lollo admitió que desde el club lo quieren retener.

En los casos de Auzqui y Lollo hay un club en común: River, dueño de sus pases. Cuando todo hacía suponer que los préstamos podrían extenderse, la necesidad de que entren dólares a las arcas del club de Núñez dieron un giro inesperado. Al Millonario volverán siete jugadores a préstamo desde otras instituciones, pero como la economía está en rojo, la Comisión Directiva encabezada por Rodolfo D'Onofrio piensa en recuperar parte del dinero que invirtió en algunos de esos jugadores que no tuvieron lugar con Marcelo Gallardo.

Lollo se afirmó como titular en el equipo del exDT Julio Falcioni, pero Banfield no estaría dispuesto a invertir U$S1.5 millones por el total de la ficha. El ex Racing le ganó el puesto a Renato Civelli (casi con un pie afuera del club) y terminó jugando junto a Alexis Maldonado. Del supuesto interés del Emelec de Ecuador -que ofertó U$S500 mil- no hay noticias.

Otro jugador de River que está en el Taladro es el volante Matías Moya, cuya opción de compra es del U$S750 mil por el 50% del pase. Jugó poco y no sería tenido en cuenta.

Por el lado de Auzqui, clave en el armado del equipo Granate, su representante maneja una oferta importante de México, más concretamente de Atlético San Luis -donde jugó el banfileño Claudio Villagra- a la que se sumó otra procedente de Emiratos Árabes.

El pase del surgido en Estudiantes de La Plata es de U$S3 millones. River busca una venta al exterior, pero en el caso de no prosperar, podría cederlo a préstamo con cargo.