El Municipio trabaja las 24 horas para brindar asistencia integral a través de un equipo de profesionales de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad. Además de la líneas telefónicas, se habilitó un WhatsApp.

Desde que comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio, las denuncias por violencia de género aumentaron un 30% en Lomas. El Municipio trabaja las 24 horas para brindar asistencia integral a través de un equipo de profesionales.

"En relación a los primeros meses del año, el incremento de casos de violencia es del 30%. Asesoramos a las mujeres legalmente y realizamos el abordaje terapéutico, para lo cual se habilitó un WhatsApp de atención durante 24 horas", expresó Marina Lesci, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Las violencias machistas no entran en cuarentena y potencian tanto los riesgos como la vulnerabilidad de las mujeres que comparten la vivienda con el agresor. Ante la imposibilidad de hacer denuncias o consultas presenciales, en Lomas fortalecieron la atención por otros canales.

Los teléfonos 4267-0528 y 11-4395-1192 atienden las 24 horas. Mientras que el 4239-9634 funciona de lunes a viernes, de 8 a 14. También hay una línea de WhatsApp que asiste las 24 horas al 11-2728-2593.

“A través de esos canales, una psicóloga del equipo se contacta con la vecina para contenerla y se evalúa caso a caso. Si necesita hacer una denuncia para tener medidas de protección perimetral, de exclusión en el momento o no, la contacta una abogada o abogado del equipo para asesorarla", detalló Lesci, y agregó: "Si es necesario estamos de forma presencial con guardias para hacer la ruta crítica, que es el recorrido que hace una mujer desde la denuncia hasta que tiene las medidas de protección”.

En el Hogar de Protección Integral Fátima Catán se llevó a cabo una reunión con la presencia de la diputada nacional, Daniela Vilar, y la concejala local, Silvia Sierra, quienes junto a Lesci y la directora del espacio de Fiorito, Valeria Gómez, analizaron la coyuntura y las acciones para fortalecer el trabajo en red.

"Daniela y Silvia pusieron a disposición su gran colaboración para visibilizar una problemática que debe estar en las mesas de discusión de la emergencia que estamos viviendo, y también conversamos sobre armar redes de mujeres porque la salida siempre es colectiva. Fue muy importante para nosotras su visita, no sólo porque muestra que aquí no hay divisiones políticas y que la violencia de género es un flagelo para toda la sociedad, sino porque visitas de referentas como ellas pone en valor y en reconocimiento el gran trabajo de todxs los y las profesionales operadoras y equipo de la Secretaría que no paran de trabajar 24 horas", remarcó Marina.

En este contexto de aislamiento también cobra relevancia la emergencia alimentaria para la población. "En conjunto con las Secretarías de Gestión Territorial y Desarrolllo Social, se abordó la necesidad alimentaria no sólo de las mujeres en situación vulnerable sino también de la comunidad trans", señaló Lesci.