La asociación civil "Mejor es dar", de Adrogué, acompañan a los vecinos en sus proyectos personales y les facilitan microcréditos. "No hay que quedarse estancados; hay que fijarse objetivos cortos", dicen, para salir adelante.

La asociación civil “Mejor es Dar” de Adrogué ayuda a emprendedores de zona Sur a salir adelante mediante microcréditos y los acompaña con un seguimiento en su crecimiento. En época de cuarentena, donde las necesidades son más visibles, los alientan a no bajar los brazos y los invitan a reinventarse con lo que tienen al alcance de la mano para salir adelante.

“Al emprendedor no lo hacemos nosotros, sino que ya viene siéndolo y le surge de sí mismo. Lo que les sugerimos para estos tiempos es reinventarse, no quedarse estancados, fijarse objetivos cortos y no dejar de planificar metas a largo plazo, porque la pandemia en algún momento acabará”, dijo Gabriela Lacquaniti, directora de la asociación.

Hay una diversidad de emprendimientos y cada realidad es distinta, según el rubro. “Acompañamos a las personas, quienes continúan progresando con sus iniciativas y eso nos asombra mucho”, agregó Gabriela, quien luego añadió algunos ejemplos: los que se dedicaban a la costura ahora hacen barbijos o los peluqueros comenzaron a vender alimentos.

La institución existe formalmente hace 10 años y tiene como fin acompañar a los emprendedores, sobre todo vulnerables socialmente, en su desarrollo integral a través de programas de microcréditos, que se entregan de forma escalonada. Gabriela explicó que desde la institución que dirige entienden que las personas no sólo necesitan el crédito, sino también un acompañamiento en la planificación y la estrategia.

En “Mejor es dar” arrancaron ayudando a emprendedores de Almirante Brown, pero debido a la demanda hoy ya se extendieron a otros partidos.

Entre los dos programas (créditos para emprendedores y para mejoramiento habitacional), “Mejor es dar” financia a aproximadamente 500 vecinos. Gracias a distintos proyectos presentados y a donaciones es que la institución de Almirante Brown puede seguir ayudando con distintos recursos. “La capacitación y las tutorías que brindamos son los ejes fundamentales de nuestro trabajo, porque las personas son un todo”, explicó la profesional de 51 años.

"Replicamos nuestro trabajo en distintas instituciones de zona Sur", contó quien también se desempeña como abogada.

“Sinceramente, a nosotros nos enseñan ellos, los emprendedores”, concluyó Gabriela. Para quienes tienen intenciones de interiorizarse acerca de su trabajo, pueden ingresar a su página web: www.mejoresdar.com.ar.