El Sub-23 de Fernando Batista se clasificó a los Juegos Olímpicos luego de superar a Colombia por 2-1, resultado que lo proclamó como el ganador del Cuadrangular Final del Preolímpico. El extremo de Banfield Agustín Urzi (luego expulsado) y Nehuén Pérez marcaron los goles de la victoria. El descuento fue de Edwin Cetré, de penal.

Argentina sacó pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 proclamándose campeón del Torneo Preolímpico de Colombia luego de vencer por 2-1 al seleccionado local. Una fecha antes de la finalización del Cuadrangular Final, el equipo de Fernando Batista obtuvo uno de los dos boletos y hasta puede dejar afuera a Brasil el próximo domingo.

Con este resultado, Argentina suma seis puntos, Brasil dos, Colombia y Uruguay uno cada uno. La Albiceleste ganó los seis partidos que jugó. Justo y merecido título para los chicos.

El partido tuvo de todo. Arrancó Argentina con mucha presión en los 10 minutos iniciales. Álvarez y Urzi tuvieron las primeras chances, pero cuando conectaron Benedetti y Carrascal, Colombia pasó a dominar como nunca en el torneo lo pasó a la selección.

Por las bandas los Cafeteros hicieron mucho daño. Fuentes y Cetré encabezaron todos los ataques. Carrascal se perdió el gol de frente al arco luego de un rechazo corto de Medina y con Cambeses fuera de foco. El público empujaba, Argentina no lograba conectarse. La pegada de Mac Allister se extrañó. El hombre del Bristol siempre tuvo una marca encima que le impidió desarrollar su juego y su remate mortal marca registrada hasta el momento.

Todo cambió en el complemento. Zaracho por Capaldo (segunda amarilla y afuera del partido con Brasil). Y a los cuatro minutos conexión banfileña para un golazo. Presión de Bravo, pelota para Urzi y zurdazo alto y cruzado para colgarla del ángulo izquierdo.

Tres minutos más tarde, y cuando empezaba a moverse el banco local, córner de Álvarez y frentazo goleador de Nehuén Pérez que dejó parado a Ruiz. Todo de Argentina, campo, pelota y resultado. Situaciones de gol que no se cristalizaron por poco, como la de Gaich, que también se perderá el partido que cerrará el Preolímpico.

Todo iba sobre rieles, pero la cosa empezó a complicarse. Primero con el descuento de penal de Cetrés (¿falta de De la Fuente a García?, ¿compensación por la mano de Bravo en el primer tiempo) y luego por la incomprensible expulsión de Urzi (patada sin pelota). Tenía todo para golear Argentina, y terminó apretada contra su arco, invitando a una Colombia que vendió cara la derrota metiendo pelotazos y agigantado la figura de la defensa.

Mender García tuvo dos claras. Con un cabezazo de pique afuera y molestándose con un rival entrando por el segundo palo a centímetros de la línea de gol. Argentina lo sufrió, pero valió la pena. Campeón, invicto, con boleto a Tokio. Y siendo el árbitro de los demás seleccionados en la última fecha. Nada más, ni nada menos, que en el clásico con Brasil.

La Síntesis

Argentina (2): Facundo Cambeses; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Colombia (1): Esteban Ruiz; Edwin Hererra, Willer Ditta, Eddie Segura y Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta y Kevin Balanta; Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal y Edwin Cetré; Johan Carbonero. DT: Arturo Reyes.

Goles ST: 4m. Agustín Urzi (A), 7m. Nehuén Pérez (A) y 22m. Edwin Cetré (C), de penal. Cambios ST: 0m. Matías Zaracho por Capaldo (A), 10m. Ricardo Márquez por Carbnero (C) y Mender García por Benedetti (C), 28m. Jaime Alvarado por Balanta (C), 35m. Agustín Belmonte por Mac Allister (A) y 47m. Nazareno Colombo por Álvarez (A). Amonestados: Capaldo, Zaracho y Gaich (A); Atuesta y Carrascal (C). Expulsado ST: 23m. Urzi (A). Árbitro: Piero Maza (Chile). Estadio: Alfonso López, de Bucaramanga.