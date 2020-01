En Pereira, los dirigidos por Fernando Batista le dieron vuelta el resultado al local Colombia y le ganaron por 2-1, con goles de Alexis Mac Allister, luego expulsado, y Adolfo Gaich. Los jugadores de Banfield Facundo Cambeses, Claudio Bravo y Agustín Urzi fueron titulares.

La Selección Argentina Sub-23 comenzó de manera auspiciosa su participación en el Torneo Preolímpico al vencer por 2-1 a Colombia, organizador del certamen por 2-1. Alexis Mac Allister y Adolfo Gaich fueron los goleadores del equipo que orienta Fernando Batista.

Los tres jugadores de Banfield, Facundo Cambeses, Claudio Bravo y Agustín Urzi (reemplazo por Tomás Belmonte de Lanús en el final) fueron titulares.

La producción argentina fue de mayor a menor, pero después que dio vuelta el marcador no vio peligrar la victoria, más allá que en el final terminó con 10 por la roja a Mac Allsiter.

El equipo nacional arrancó con todo. En la primera acción, Ruiz tapó ante Capaldo y del rebote Gaich le dio al palo. Al rato, el arquero achicó bien ante Álvarez y nuevamente el delantero de San Lorenzo recogió un rebote en el poste y le erró al arco.

Sin embargo, en la primera del local se abrió el marcador. Falló Bravo en la salida y Carrascal metió una bomba de derecha cruzada imposible para Cambeses. La reacción llegó al instante, toque de Urzi a la salida de un tiro libre y derechazo de Mac Allister que contó con cierta colaboración del golero Cafetero. Por el arranque, el empate estaba bien.

El campo y la pelota fueron de Argentina, que manejó los tiempos, tocó corto y le quitó ritmo a una Colombia que el único recurso que tuvo fue el centro. Por esa vía los buscó a Reyes, que en la más clara metió un frentazo que Cambeses despejó a puro reflejo.

En el reinicio, la Albiceleste fue letal. Taco de Mac Allister habilitando a Gaich que se perfiló para su pierna derecha y colocó la pelota lejos del paso a frente del arquero. Colombia se desdibujó, perdió la brújula y comenzó a abusar de las faltas. Uno de los que más sufrió en ese aspecto fue el extremo de Banfield Agustín Urzi, que sobre el final dejó la cancha por un fuerte golpe en el tobillo izquierdo que no le permitió terminar los 90 minutos.

Los de Batista tuvieron chances para aumentar y de a poco comenzaron los cambios para sostener el resultado. Zaracho por Álvarez, Castellanos por Gaich, Belmonte por Urzi. La roja a Mac Allister le agregó algo de dramatismo al final, pero Colombia fue incapaz de hilvanar una jugada clara de gol. Debut, victoria y primer puesto junto a Chile, que en la previa goleó a Ecuador por 3-0. El camino a Tokio 2020 comenzó con una sonrisa.

Síntesis

Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Andrés Felipe Reyes, Carlos Terán y Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta; Kevin Balanta, Nicolás Benedetti y Edwin Cetré; Jorge Carrascal y Luis Sandoval. DT: Arturo Reyes.

Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo y Fausto Vera; Julián Alvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Goles PT: 6m. Jorge Carrascal (C) y 10m. Alexis Mac Allister (A). Gol ST: 5m. Adolfo Gaich (A). Cambio PT: 34m. Jaime Alvarado por Balanta (C). Cambios ST: 10m. Ricardo Márquez por Carrascal (C), 22m. Iván Angulo por Sandoval (C), 27m. Matías Zaracho por Álvarez (A); 31m. Valentín Castellanos por Gaich (A); 38m. Tomás Belmonte por Urzi (A).

Amonestados: Atuesta, Andrés Felipe Reyes, Fuentes, Sandoval y Terán (C); Vera, Mac Allister y Castellanos (A). Expulsado ST: 42m. Mac Allister (A). Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira).