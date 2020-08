El mismo qu e permitirá que aquellos equipos que disputen torneos continentales puedan entrar y salir del país sin hacer cuarentena. Por lo tanto, Lanús hará las veces de local en su estadio cuando regrese la Copa Sudamericana.

El Gobierno nacional informó que se someterá al protocolo sanitario de la Conmebol, por lo que sus equipos podrán jugar como local en Buenos Aires los partidos correspondientes a la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. De este modo, ya son nueve las naciones que aceptaron la iniciativa. Solo resta la confirmación de Uruguay.

En lo que respecta a la Sudamericana, Lanús se aseguró jugar en Cabrero y Guidi el encuentro correspondiente a la segunda fase del segundo certamen continental en importancia. El torneo se reactivará el 27 de octubre. Para ello, se espera la definición de los Grupos de la Libertadores, ya que los terceros pasarán a la Copa Sudamericana.

"El protocolo es el que envió Conmebol, lo estudiamos mucho y creemos que es estricto y que no corren ningún riesgo los planteles argentinos. Tampoco hay ningún riesgo de esparcimiento del virus con los planteles extranjeros que vengan a la Argentina", señaló el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, a la salida de la reunión, de la que también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Ginés González García (Salud) y Mario Meoni (Transporte) y en la que no hubo representantes de la AFA.

El Granate tendrá que esperar, ya que el rival próximo podría ser uno de los no clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores. De haberse seguido jugando los torneos en tiempo y forma, un de las opciones que manejaba el organismo era que si el club local no podía recibir al visitante era la de cambiar las localías y disputar igual los encuentros en otras sedes. Finalmente esto no ocurrió y una vez aceptado el protocolo de la Conmebol,

Boca, Racing, Defensa y Justicia, Tigre y Lanús mantendrán su localía, a excepción de River que se mudará al estadio de Independiente ya que se está reformando el Monumental.

El protocolo plantea que los planteles argentinos que viajen al exterior, así como las delegaciones que vengan a jugar al país, no tendrán que hacer la cuarentena obligatoria ni al llegar al país de destino ni al regresar a la Argentina.

Se trata de una concentración sanitaria: una delegación de hasta 50 personas testeadas podrá entrar al país, jugar e irse, en un plazo máximo de 72 horas, sin tener contacto con la sociedad, más que el necesario que rodea a un partido de fútbol, y sin tener que hacer cuarentena. Para eso, se moverán en buses lacrados y sanitizados, se alojarán en hoteles sin relacionarse con el personal local, y durante esa visita se desaconseja ir a entrenar.