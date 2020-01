El lateral derecho rescinde su contrato con el Taladro para buscar más oportunidades en el Canalla de Diego Cocca que lo quería en el plantel. Firma por los próximos 18 meses.

Rodrigo Arciero continuará su carrera en Rosario Central. El lateral derecho que buscaban Rosario Central y el entrenador Diego Cocca será refuerzo del Canalla. La semana pasada se supo del interés por el oriundo de Ushuaia y este lunes se hizo oficial el traspaso.

Con poco rodaje en Banfield, el defensor de 26 años no desaprovechó la oportunidad de poder tener más continuidad en el equipo rosarino, que también estaba detrás de los servicios de Damián Martínez, jugador de Unión de Santa Fe.

Apenas nueve partidos disputó Arciero en el Taladro durante 2009, aunque hay que tener en cuenta que estuvo parado varios meses por una lesión en una de las rodillas. Luego de realizarse la revisión médica, firmará a préstamo por los próximos 18 meses. Cabe destacar que el ex Patronato de Paraná tenía contrato vigente con Banfield hasta junio.

Con la salida de Arciero, ya son seis los que abandonaron el plantel que conduce técnicamente Julio César Falcioni. Los otros que se marcharon son Julián Carranza (Inter Miami C.F. de Estados Unidos), Sergio Vittor (Damac F.C. de Arabia Saudita), Claudio Villagra (cedido a Sport Boys de Perú), Israel Damonte (dejó la actividad y se transformó en DT de Huracán) y Hernán Toledo (Club Deportivo Maldonado (Uruguay).

La baja del lateral confirma que Luciano Gómez no se irá en este mercado de pases. Racing le había hecho una oferta a Banfield, la cual fue desestimada. Además, en esa posición el club repatrió a Emanuel Coronel, que había siso cedido a préstamo a Brown de Adrogué y solamente permaneció en el Tricolor la primera rueda del Torneo de la Primera Nacional.

ACLARACIÓN. El Club Defensa y Justicia confirmó que Fabián Bordagaray pasará a Banfield por los próximos 12 meses, y no seis como informó este domingo. Se trata de un préstamo sin cargo y sin opción. El ex Dorados de Sinaloa se suma así al delantero Daniel Osvaldo, que volvió al fútbol tras tres años de inactividad, y al mediocampista Nery Leyes (proveniente de Antofagasta de Chile). En los próximos días habrían más novedades de refuerzos. No se descarta la llegada de un "9", el puesto que desvela a Julio Falcioni.