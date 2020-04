El arquero del Taladro señaló que siente "muy cómodo" en el club sureño y tuvo palabras muy elogiosas para los hinchas. "Me mostraron su cariño antes de que debute en primera", valoró.

El arquero de Banfield Mauricio Arboleda, unas de las figuras del plantel que comanda Julio Falcioni y de los más queridos por los hinchas, no escondió sus emociones sobre lo que el club significa en su vida y remarcó que en el Taladro se siente como en su "casa", ya que desde que llegó de Colombia, su país natal, vivió cosas "muy lindas" en el Albiverde.

Este sentimiento que siente el colombiano por el Taladro se sustenta en un hecho concreto: el cariño de los hinchas. Y eso, según comentó el "1", se dio antes de lo que fue su debut en la primera frente a River en el Monumental

"Los hinchas me mostraban su cariño antes de que debute en primera, me acuerdo que cantaron mi nombre un día que era suplente y eso fue muy loco para mí. No me conocían y ya me brindaban su cariño. Desde ese día, fue algo especial. El cariño es muto, es algo único lo que siento por este club, y por eso siempre dio todo", remarcó el arquero durante un vivo de Instagram publicado en la cuenta oficial del club.

El arquero, que a fuerza de buenas actuaciones se ganó un lugar muy importante en el plantel, reconoció que no sabe "porqué" los hinchas se encariñaron tanto con él. Y toda esa muestra de afecto lo tiene presente. "Los hinchas siempre me respaldaron, hasta en los momentos más duros. Muchas veces me sentí más protegido por Banfield que por Colombia. Y eso lo valoro", remarcó.

El "Araña", como lo apodan en el Taladro, comentó cuáles fueron los partidos que más disfrutó en su carrera. Y hay uno que tiene muy presente: el último triunfo por 2-1 ante Lanús, en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.

"Los clásicos fueron todos partidos importantes, en especial el último, porque ellos iban segundo y nosotros no veníamos bien. Todavía no lo puedo olvidar, fue un triunfo muy valioso. Y después lo que vivimos en la calle Alsina con todos los hinchas, que cortaron la calle, fue una locura y la verdad que muy hermoso", cerró.