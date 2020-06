La hallaron en Glew. Se encuentra bien, aunque algo confudida. Su hermana Alejandra este jueves viajará de Entre Ríos a Buenos Aires para reencontrarse con ella. "Estamos felices", dijo después de dos semanas de angustia.

Alejandra levantó el teléfono y recibió una noticia que esperaba desde hace días. Después de casi dos semanas de angustia, apareció su hermana, Martina Farías, la adolescente que era intensamente buscada desde que la tarde del 3 de junio se fue de su casa de Lanús.

Según pudo saber La Unión, una joven la reconoció caminando por la calle en Glew, por las fotos que circularon de ella en redes sociales, y avisó la comisaría. Martina le habría dicho que "estuvo vagando sola" y no habría tenido un lugar de contención.

"La verdad que es un misterio dónde estuvo, qué comió y qué es lo que hizo en estos días. Pero lo bueno es que ella está bien, un poco desorientada, pero está bien", comentaron.

Funcionarios de minoridad del Municipio de Lanús se acercaron hasta la comisaría para verificar cuál era su estado y contenerla. Esta tarde mantenían una reunión con la fiscal a cargo de su búsqueda, Mariela Bonafine, para determinar cómo seguirá con su vida ahora.

"Está la posibilidad de que se vaya a vivir con su hermana a Entre Ríos. Pero eso todavía es algo que se está analizando", confiaron fuentes con acceso a la causa.

Alejandra le confirmó a La Unión que mañana viajará a Buenos Aires para reencontrarse con Martina y que "lo más posible" es que su hermana vuelva con ella para Entre Ríos.

"Seguramente viajaré mañana. Pero estamos viendo cómo ir, porque colectivo no hay, y la persona que me lleve tiene que hacer cuarentena 14 días conmigo, sino me tengo que ir en un remis. Con todo esto de la cuarentena es medio un lío", agregó

La tarde del 3 de junio Martina Farías salió corriendo de su casa de Lanús. Una cámara de seguridad captó el momento en el que le pedía ayuda a un vecino. Vestía buzo azul y jean bordó. Parecía golpeada, después de haber discutido con su tutora, Beatriz López.

Un corte de luz generalizado en la zona impidió seguirle los pasos, y desde entonces se inició una investigación contrarreloj. Nadie sabía dónde estaba. Y sus hermanas, a la distancia, comenzaron a visibilizar su caso para ver si alguien podía aportar información.

Según creen desde el Área de Asistencia a la Víctima del Municipio de Lanús Martina "no toleró más los maltratos que sufría y se fue por una golpiza que le dieron".

A partir de la investigación que está llevando adelante la fiscal Mariela Bonafine, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, la causa dio un giro drástico en las últimas horas: su cuidadora fue detenida y procesada por "explotación infantil en perjuicio de la víctima".

Fue luego de un allanamiento que la Policía realizó en su domicilio ubicado en la calle Bolivia al 1400. En el lugar estuvieron efectivos de la Policía Científica, de la División Canes, Bomberos Voluntarios de Lanús, y de Asistencia a la Víctima del Municipio.

(Noticia en desarrollo)